Ισραήλ: Έφηβη κρατούμενη που θα απελευθερωνόταν από το Ισραήλ την Παρασκευή βρέθηκε μετά από δύο ημέρες

Ο δικηγόρος του Κέντρου Πληροφόρησης Wadi Hilweh, Φιράς Αλ -Τζαμπρινί, δήλωσε ότι κατάφεραν να εντοπίσουν το πού βρίσκεται η Νοφούθ Χαμάντ, μια 16χρονη κρατούμενη από την Ιερουσαλήμ. H Νοφούθ υποτίθεται ότι θα ήταν μεταξύ εκείνων που απελευθερώνονταν από τις ισραηλινές φυλακές στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων με κρατουμένους την Παρασκευή, αλλά η οικογένειά της δεν είχε νέα της από τότε.

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε ότι η Νοφούθ δέχτηκε επίθεση και ξυλοδαρμό από Ισραηλινούς στρατιώτες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαντασάχ Άιν Κερέμ στο Ισραήλ για ιατρική περίθαλψη.

Ο δικηγόρος δήλωσε ότι ο ίδιος, μαζί με τον πατέρα της, πήγαν να την ελέγξουν στο νοσοκομείο Χαντασάχ Άιν Κερέμ, αλλά δεν τους επέτρεψαν να την δουν.

Ο παππούς της Νοφούθ Χαμάντ, μιας 16χρονης κρατούμενης από την Ιερουσαλήμ, η οποία υποτίθεται ότι θα ήταν μεταξύ εκείνων που θα απελευθερώνονταν από τις ισραηλινές φυλακές στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής της Γάζας με την Τρουζ, εξέφρασε τον φόβο του για την τύχη της, αφού δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι της και δεν έχει ακουστεί ή δει κανείς από την Παρασκευή, την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να απελευθερωθεί ως μέρος της πρώτης ομάδας των 39 κρατουμένων.

Οι δικηγόροι δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν την τύχη της, μετά από αρκετές μαρτυρίες πολλών άλλων γυναικών κρατουμένων που επίσης απελευθερώνονταν με την πρώτη ομάδα την Παρασκευή, ότι την είδαν ανάμεσά τους όταν συγκεντρώθηκαν στο ισραηλινό κέντρο κράτησης Αλ-Μασκουμπίγιε στην Ιερουσαλήμ για την προετοιμασία της απελευθέρωσής τους.

Οι κρατούμενες επιβεβαίωσαν ότι η Νοφούθ μεταφέρθηκε από ισραηλινούς αξιωματικούς από την περιοχή όπου είχαν συγκεντρωθεί πριν από την απελευθέρωσή τους και ότι μεταφέρθηκε σε άγνωστο προορισμό.

Οι ανησυχίες που εξέφρασε ο παππούς ήρθαν αφού οι δικηγόροι ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η έφηβη κόρη τους, η Νοφούθ, υπέστη σωματική επίθεση και ξυλοδαρμούς από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής μετά την αρπαγή της.

Ο παππούς είπε ότι η Νοφούθ δεν εμφανίστηκε ποτέ την Παρασκευή, την ημέρα που υποτίθεται ότι θα απελευθερωνόταν και ότι η οικογένειά της περίμενε την άφιξή της χθες μέχρι μετά τα μεσάνυχτα, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι.

Είπε ότι το όνομα της Νοφούθ δεν περιλαμβανόταν καν στον κατάλογο των κρατουμένων που ήταν προγραμματισμένο να απελευθερωθούν απόψε ως μέρος της τρίτης ομάδας των 39 κρατουμένων- όλοι άνδρες έφηβοι.

Οι δικηγόροι απέτυχαν από νωρίς το πρωί σήμερα να λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία για τη Νοφούθ και επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν πληροφορίες ότι ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ως αποτέλεσμα, δήλωσε ο παππούς.

Η Νοφούθ, μια 16χρονη έφηβη, συνελήφθη πριν από δύο χρόνια και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια στις ισραηλινές φυλακές, συν πρόστιμο περίπου 15.000 δολαρίων, με τριετή αναστολή.

Στο κάτω αφιέρωμα στο τότε Twitter, νυν Χ, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας αναφέρεται η εμπειρία της μετά την σύλληψη.

The 15-year-old girl, Nofoz Hammad, detained in the #Israeli occupation prisons.

Tells the details of her arrest:#InternationalWomensDay #InternationalWomensDay2022 #IsraeliCrimes pic.twitter.com/WCFiN9Kgw3

— Palestine Captives 𓂆 (@Palestinecapti1) March 8, 2022