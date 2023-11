«Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη» – Σε «τούνελ της Χαμάς» ο Νετανιάχου στη Λωρίδα της Γάζας

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστούν «μέχρι τη νίκη» επί της Χαμάς, επανέλαβε σήμερα, Κυριακή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη βόρεια Γάζα, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους, μέχρι τη νίκη. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει, είπε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος σε Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Έχουμε τρεις στόχους σε αυτόν τον πόλεμο: να εξοντώσουμε τη Χαμάς, να πάρουμε πίσω όλους τους δικούς μας που απήχθησαν και να φροντίσουμε ώστε η Γάζα να μην καταστεί ξανά απειλή για το Ισραήλ» πρόσθεσε. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε την ισχύ, το σθένος, τη βούληση και την αποφασιστικότητα να πετύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου και θα τους πετύχουμε» συνέχισε.

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited troops in the northern Gaza Strip today, his office says. (Photos: Avi Ohayon/GPO) pic.twitter.com/9kcUi51M41

