Νέα κούρσα εξοπλισμών – Οι ΗΠΑ αυξάνουν την παραγωγή πλουτωνίου για πυρηνικά όπλα

Στη μία άκρη των ΗΠΑ – στο Στέιτεν Άϊλαντ της Νέας Υόρκης – το σώμα μηχανικών του αμερικανικού στρατού άρχισε αυτό το μήνα να απομακρύνει τα ραδιενεργά απομεινάρια του Προγράμματος Μανχάταν του Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, το οποίο παρήγαγε τις ατομικές βόμβες, που έδωσαν τέλος στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ταυτόχρονα, 2.000 μίλια μακριά, στο εθνικό εργαστήριο του Λος Άλαμος, βόρεια της Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό, στον ίδιο χώρο που αναπτύχθηκαν και συναρμολογήθηκαν οι βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, έχουν πάρει φωτιά οι εργασίες για την παραγωγή «pits» πλουτώνιου, δηλαδή πυρήνων του χημικού αυτού στοιχείου στο μέγεθος γκρέιπφρουτ που βρίσκονται σε κάθε πυρηνική βόμβα του αμερικανικού οπλοστασίου.

Αμφότερα διηγούνται την πυρηνική ιστορία της χώρας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γράφει ο Guardian. Κι αυτό γιατί αν το πρώτο αναφέρεται στους 1.200 τόνους ουρανίου υψηλής ποιότητας που αγοράστηκαν και μεταφέρθηκαν το 1939 από το Βελγικό Κονγκό στο Στέιτεν Αϊλαντ, όπου υπάρχουν ακόμα ίχνη ραδιενεργούς μόλυνσης, το δεύτερο σχετίζεται με την τρέχουσα πυρηνική δραστηριοποίηση των ΗΠΑ που και επίφοβη είναι και επικίνδυνη μπορεί να αποδειχτεί.

Κι όλα αυτά την ώρα που από τον Φεβρουάριο του 2022, οπότε ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, η πιθανότητα μιας σύγκρουσης που θα περιλαμβάνει τη χρήση πυρηνικών όπλων δεν θεωρείται ένα απίθανο ενδεχόμενο. Εκτός από τις γεωπολιτικές εντάσεις με τη Ρωσία, η Κίνα και η στρατιωτική επέκταση της οδηγούν τις ΗΠΑ στον ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων εκσυγχρονισμό του πυρηνικού οπλοστασίου τους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των παλιών διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Minuteman που εκτοξεύονται από σιλό και σταθμεύουν στο Γουαϊόμινγκ, τη Μοντάνα και τη Βόρεια Ντακότα με τον διάδοχο τους, τον Sentinel.

Ωστόσο, η ορθότητα της απόφασης για τοποθέτηση νέων πυραύλων, με δυνητικά περισσότερες κεφαλές, στην καρδιά των ΗΠΑ αμφισβητείται ήδη από πολλούς. «Γιατί να βάλουμε μια πυρηνική πινακίδα ‘’κλώτσα με’’ αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον σιτοβολώνα της χώρας;» αναρωτιόντουσαν συγκεκριμένα οι συντάκτες σχετικού άρθρου του Scientific American αυτόν τον μήνα. Εδώ και δύο δεκαετίες, το Πεντάγωνο και το Κογκρέσο ανησυχούν για την ικανότητα των ΗΠΑ να παράγουν τους πυρήνες των πυρηνικών κεφαλών, συμπεριλαμβανομένων των πυρήνων πλουτωνίου. Από το 1989, οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να παράγουν πυρήνες στις ποσότητες που απαιτούνται για το «φρεσκάρισμα» ή την ανανέωση του αποθέματος των 3.708 πυρηνικών κεφαλών (περίπου 1.770 πυρηνικές κεφαλές έχουν αναπτυχθεί και 1.938 κρατούνται σε απόθεμα).

Το ζήτημα είναι ότι το πλουτώνιο φθίνει με την πάροδο του χρόνου, αλλά οι εκτιμήσεις ποικίλλουν σχετικά με το πόσο γρήγορα ή σε ποιο σημείο τα pits γίνονται πολύ μαλακά για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι περισσότεροι τέτοιοι πυρήνες είναι ήδη 40 ετών και άνω, αλλά ορισμένες μελέτες λένε ότι θα μπορούσαν να είναι καλοί για χρήση μέχρι και τα 80 χρόνια τους. Το εργαστήριο Livermore στη βόρεια Καλιφόρνια ανακοίνωσε το 2012 ότι δεν διαπίστωσε «κανένα απροσδόκητο πρόβλημα ‘’γήρανσης’’ … στο πλουτώνιο που έχει επιταχυνθεί σε ηλικία ισοδύναμη με ~150 χρόνια».

