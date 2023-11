Σαμ Άλτμαν: Παίζοντας με την (τεχνητή) νοημοσύνη (μας)

Ο Σαμ Άλτμαν είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα στον κόσμο της τεχνολογίας και των νεοφυών επιχειρήσεων, η οποία έχει εμπλακεί σε διάφορα εγχειρήματα και οργανισμούς, μας πληροφορεί το ChatGPT της OpenAI.

Πόσο «σοφό» και συνάμα «ηθικό» είναι, αλήθεια, ν’ αναζητά κάποιος πληροφορίες για τον (συν)ιδρυτή της πλατφόρμας στα έγκατα του ίδιου του κοσμογονικού δημιουργήματός του; Περίεργο το λιγότερο.

Δεδομένου μάλιστα πως η basic έκδοση της υπηρεσίας «ταυτοποίησης» προσώπων και «διασταύρωσης» γεγονότων δεν παρέχει πληροφορίες για ό,τι -το αξιολογότερο ή πιο ασήμαντο- μεσολάβησε από τις αρχές του 2022 ως σήμερα, η ενημέρωση που φτάνει στον δέκτη παραμένει λειψή και σχεδόν ξεπερασμένη.

Ο φάκελος με τις πολύ νωπές εξελίξεις στην OpenAI παραμένει στοιβαγμένος μαζί με τους υπόλοιπους προς καταχώρηση στον εγκέφαλο του chatbot. Προς το παρόν δεν έχει προλάβει να πιάσει σκόνη, περιμένει τη σειρά του.

Για το ChatGPT ο δαιμόνιος, δραστήριος και πάντα ανικανοποίητος Αμερικάνος επιχειρηματίας, στα 38 του πλέον, παραμένει ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, στην οποία τον Μάρτιο του 2019 αφοσιώθηκε ψυχή και σώμα μετά την πρώτη τετραετία από τη γέννησή της. Και είναι ακόμα.

Με μια πολύ ουσιώδη διαφορά: την απόλυση χρονικής διάρκειας πέντε ημερών που μεσολάβησε πριν από την πανηγυρική επιστροφή του στη θέση που κατείχε, έχοντας συμβάλει ασυζητητί στην εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα των χρηστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που συνόδευσε επεξηγηματικά την κοσμογονική είδηση της κεραυνοβόλας αποπομπής του, «το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να συνεχίσει να ηγείται της OpenAI», καθώς ο Sam Altman «δεν ήταν σταθερά ειλικρινής στην επικοινωνία του με το ΔΣ» και παρεμπόδιζε «την άσκηση των αρμοδιοτήτων του».

Τόσο βαθιά είχε σκάψει ο ίδιος τον λάκκο του; Τόσο πολύ ήθελε να απεμπλακεί που έφτασε στο σημείο να προκαλέσει με τόσο οφθαλμοφανή, και σχεδόν χονδροειδή, τρόπο την απόλυσή του;

Πολύ σύντομα αποδείχθηκε μια κίνηση στρατηγικής στη σκακιέρα της εξουσίας εντός του κολοσσού. Οπισθοχωρώντας πέρασε αυτομάτως στην αντεπίθεση. Η τεχνητή κρίση που, με θεσπέσια επιδεξιότητα και πιθανόν ηθελημένα, είχε προκαλέσει γέννησε τις συνθήκες για την επανατοποθέτησή του στον ρόλο που κατείχε για τέσσερα χρόνια, έχοντας εκτοξεύσει τη φήμη της εταιρίας.

Ο Altman είχε προαποφασίσει ν’ ανοίξει μέτωπο με τους έτερους συμβούλους. Να φέρει το χάος για να αφυπνίσει. Πίστευε ότι απαιτείται ευελιξία και φρέσκιες ιδέες για τη μετάβαση της τεχνητής νοημοσύνης στα επόμενα στάδια. Είχε συμπεράνει από μήνες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε το Semafor, πως το διοικητικό συμβούλιο ήταν πολύ μικρό σε αριθμό και όχι αρκούντως καταρτισμένο για να τον στηρίξει έμπρακτα, να εμπνευστεί από τον ίδιο και να τον ακολουθήσει τυφλά.

Με τον τρόπο της πίεζε και η Microsoft, που είχε επενδύσει πάρα πολλά στην εξέλιξη και ανέμενε την ανταπόδοση.

Ο σεισμός στον πλανήτη της Silicon Valley υπήρξε πολλών ρίχτερ. Η αμφισβήτηση από το ταρακούνημα άρχισε να διαχέεται στην ατμόσφαιρα και ο θόρυβος γιγάντωσε την ανησυχία για το μέλλον της OpenAI.

Ο Altman είχε έναν «στρατό» πίσω του για να τον υποστηρίξει. Πάνω από 90% των υπαλλήλων και συνεργατών του συνυπέγραψαν επιστολή προειδοποιώντας πως θα παραιτηθούν αν ισχύσει η απόλυση. Πελάτες άρχισαν να κάνουν δεύτερες σκέψεις και να εξετάζουν εναλλακτικές, ανήσυχοι για το τι θα ακολουθήσει.

Ο απώτερος σκοπός του είχε επιτευχθεί. Ο Altman, σαν άλλη πεταλούδα που κουνά τα φτερά της στη μια άκρη του κόσμου, είχε κεραυνοβολήσει το τεχνολογικό σύμπαν. Με συνοπτικές διαδικασίες επαναπροσδιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου (με στελέχη πιο τεχνοκρατικά) και ο πρώην CEO έγινε ξανά νυν.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…

— Sam Altman (@sama) November 22, 2023