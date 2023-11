Η Ιταλία, η Μελόνι και η μάστιγα των γυναικοκτονιών

«Μιλήστε, καταγγείλετε τι περνάτε, μόνον έτσι μπορείτε να σωθείτε», ήταν η έκκληση που απηύθυνε σε όλες της γυναίκες της Ιταλίας ο πατέρας της Tζούλια Τσεκετίν, του τελευταίου θύματος γυναικοτονίας στη χώρα.

Λίγες ημέρες πριν πάρει το πτυχίο της, η 22χρονη φοιτήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής από το Βένετο δολοφονήθηκε από τον συνομήλικο συμφοιτητή της στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα και πρώην σύντροφό της, Φιλίπο Τουρέτα.

Είχαν χωρίσει το καλοκαίρι, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης, που όπως τώρα προκύπτει ήταν κακοποιητική, με ασφυκτικό έλεγχο και εξάρσεις ζήλιας του νεαρού συντρόφου.

Τα ίχνη τους εξαφανίστηκαν στις 11 Νοεμβρίου.

Το πτώμα της Tζούλια βρέθηκε το περασμένο Σάββατο τυλιγμένο σε μαύρες σακούλες, πεταμένο σε μια χαράδρα βόρεια της Βενετίας.

Έφερε τουλάχιστον 20 μαχαιριές στο λαιμό και στο κεφάλι.

Η αποκάλυψη του εγκλήματος έγινε μέσα από ένα βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, σε βιομηχανική ζώνη του Βένετο.

Δείχνει τον Φιλίπο να χτυπά την κοπέλα στο δρόμο και να τη βάζει αιμόφυρτη σε ένα αυτοκίνητο. Καθώς η Τζούλια καταφέρνει να βγει ξανά από το όχημα, την προλαβαίνει και τη χτυπά ξανά στην πλάτη.

Αν και είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, συνελήφθη σχεδόν τυχαία εννέα ημέρες μετά το έγκλημα, κοντά στη Λειψία της Γερμανίας, σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της δολοφονίας, απ’ όπου είχε διαφύγει με το αυτοκίνητό του.

Επίκειται η έκδοσή του.

Από τα ΜΜΕ περιγράφεται τώρα «συχνά ως τέρας, αλλά δεν είναι», γράφει σε επιστολή-κόλαφο στην εφημερίδα Corriere della Sera η αδελφή του θύματος, Έλενα Τσεκετίν.

«Ένα τέρας είναι μια εξαίρεση», εξηγεί, «για το οποίο η κοινωνία δεν χρειάζεται να αναλάβει την ευθύνη. Όμως αυτή υπάρχει».

«Η γυναικοκτονία είναι κρατική δολοφονία, επειδή το κράτος δεν μας προστατεύει», καταγγέλλει.

«Δεν είναι έγκλημα πάθους, είναι έγκλημα εξουσίας».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η γυναικοκτονία ορίζεται ως «σκόπιμη δολοφονία, με κίνητρο που σχετίζεται με το φύλο».

«Μπορεί να οφείλεται σε στερεοτυπικούς ρόλους», εξηγεί, «διακρίσεις έναντι των γυναικών και των κοριτσιών, άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών ή επιβλαβείς κοινωνικούς κανόνες».

Κατά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), αυτή η «πιο σοβαρή εκδήλωση έμφυλης βίας» είναι «βαθιά ριζωμένη».

Στην Ιταλία -και φυσικά όχι μόνο σε αυτή- αποτελεί μάστιγα εδώ και χρόνια.

Αν και ο αριθμός των ανθρωποκτονιών εν γένει στη γειτονική χώρα είναι χαμηλός σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν συμβαίνει το ίδιο αν ρίξει κανείς μια πιο προσεκτική ματιά στο φύλο των θυμάτων.

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ιταλίας, την Istat, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η αναλογία ήταν πέντε άνδρες έναντι μιας γυναίκας. Μέχρι το 2021, μειώθηκε σε 1,6 προς 1.

Η ενδοοικογενειακή έμφυλη βία αυξάνεται αισθητά.

Το 2022, το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 319 ανθρωποκτονίες, εκ των οποίων οι 125 είχαν θύματα γυναίκες. Εξ αυτών, σχεδόν το 74% έγιναν σε οικογενειακό πλαίσιο. Το 91% ήταν με θύτες συζύγους ή συντρόφους, πρώην και μη.

Από τέτοια χέρια έχουν ήδη δολοφονηθεί 53 γυναίκες φέτος στην Ιταλία, σε σύνολο 102 καταγεγραμμένων γυναικοκτονιών.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη δεν αναγνωρίζονται ως αυτοτελή εγκλήματα. Όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Για την ακρίβεια, μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν η Κύπρος και η Μάλτα.

Σε μια προσπάθεια καλύτερου συντονισμού των πολιτικών κατά της έμφυλης βίας, το EIGE διεξάγει έρευνα για τις γυναικοκτονίες.

Τα αποτελέσματα δεν αναμένονται ωστόσο πριν από το 2024.

Όσο για τον πρώην σύντροφο και δολοφόνο της Τζούλια, Φιλίπο Τουρέτα;

Ειδικοί επισημαίνουν ​​ότι η κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως δεν αρκεί, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων, για καταδίκη σε ισόβια.

“Se l’imputazione resta quella attuale, di omicidio volontario, Filippo Turetta potrebbe non avere l’ergastolo, per il quale servono due aggravanti precise”.#GiuliaCecchettin, il giudice Valerio Di Gioia ci spiega perché potrebbe non esserci l’ergastolo https://t.co/eAA3Vcp9BW

— Fanpage.it (@fanpage) November 21, 2023