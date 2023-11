ΗΠΑ: «Αν σκοτώσαμε 4.000 παιδιά δεν είναι αρκετό» λέει πρώην διπλωμάτης σε πωλητή χαλάλ

Ο πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ, Στιούαρτ Σέλντοβιτς, συνελήφθη για ρατσιστικό μένος εναντίον μικροπωλητή στη Νέα Υόρκη.

Στο βίντεο, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε ως αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Ισραηλινών και Παλαιστινιακών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, ακούγεται να λέει σε έναν άνδρα που πουλάει τρόφιμα: «Αν σκοτώσαμε 4.000 παιδιά από την Παλαιστίνη, δεν ήταν αρκετό».

Ο Σέλντοβιτς αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο που τον δείχνει να παρενοχλεί με ρατσιστικά και ισλαμοφοβικά σχόλια έναν πλανόδιο πωλητή χαλάλ.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης του απήγγειλε κατηγορίες για παρενόχληση δευτέρου βαθμού, έγκλημα μίσους/παρακολούθηση, παρενόχληση με σκοπό την πρόκληση φόβου και παρενόχληση στον τόπο εργασίας, ανέφερε το Documented.

Ο Σέλντοβιτς απευθυνόμενος στον πλανόδιο πωλητή ειρωνεύεται τον προφήτη Μωάμεθ υποστηρίζοντας ότι είναι παιδόφιλος, ενώ προηγουμένως έχει κάνει μια αδιανόητη ερώτηση στον πλανόδιο πωλητή: «Έχεις βιάσει την κόρη σου όπως έκανε ο προφήτης σου, ο Μωάμεθ;», με τον νεαρό πωλητή να λέει απλώς ότι δεν ξέρει αγγλικά, πιθανόν για να αποφύγει περαιτέρω σχόλια.

A moving scene as New Yorkers from all walks of life come together to support Mohamed, Sam and their coworkers on 83rd & 2nd Ave, taking a stand against anti-Muslim hate

Sitting around a folding table provided by an UES neighbor, sharing halal chicken over rice & building bonds pic.twitter.com/6tC2nmEfX2

