Ο Σκαλόνι και οι συνεργάτες του δεν έχουν πάρει ακόμα το μπόνους για την κατάκτηση του Μουντιάλ

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τη στιγμή που η Αργεντινή κατέκτησε το Μουντιάλ του Κατάρ, με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι να επιστρέφει στη κορυφή του κόσμου μετά από 36 χρόνια και το Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στο Μεξικό.

Όμως σήμερα δημοσιεύματα από την Αργεντινή μετέφεραν μια όχι και τόσο ευχάριστη είδηση. Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό πως ο Λιονέλ Σκαλόνι και το υπόλοιπό προπονητικό τιμ της Αλμπισελέστε δεν έχει λάβει ακόμα το χρηματικό μπόνους που δικαιούται για τη κατάκτηση του Μουντιάλ, ένα χρόνο μετά το θρίαμβο στο Κατάρ.

Aρκετοί είναι αυτοί που συνδέουν το συγκεκριμένο γεγονός με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αργεντίνου προπονητή σχετικά με το μέλλον του στον πάγκο της Εθνικής και την απόφασή του για παραμονή στους Παγκόσμιους πρωταθλητές.

Τέλος, στα δημοσιεύματα αυτά, αναφέρεται ότι ο Σκαλόνι θα έχει μέσα στις επόμενες μέρες συνάντηση με τον Πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής, Κλαούντιο Τάπια, με τον οποίο θα συζητήσουν προκειμένου να λυθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα και να παραμείνει ο 45χρονος τεχνικός στο πάγκο της Αλμπισελέστε.

🚨 Almost a year later, the Argentina National Team coaching staff still HAS NOT RECEIVED the prize for the World Cup from AFA. @leoparadizo 😳 pic.twitter.com/w9XDhWfawY

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 22, 2023