Ο Γιώργος Περρής επιστρέφει με το «The Most Wonderful Time Of The Year!» και μας χαρίζει μερικές από τις πιο συγκινητικές και ευαίσθητες ερμηνείες του που θα μας συντροφεύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών.

Μελωδίες από χρυσόσκονη

Ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης μοιράζεται μαζί μας τη μαγεία των Χριστουγέννων σε τρεις γλώσσες, όπως μόνο εκείνος ξέρει με λάμψη και κομψότητα: από το all time classic «It’s The Most Wonderful Time Of The Year», ως το φρέσκο «Underneath the tree» της Kelly Clarkson και το κλασικό «Ave Maria», o αγαπημένος ερμηνευτής μάς γεμίζει χαρά και νοσταλγία με τις μελωδίες που σηματοδοτούν την πιο μεγάλη γιορτή του χρόνου.

Οι πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του ταλαντούχου Αλέξανδρου Λιβιτσάνου και η Συμφωνική Στούντιο Ορχήστρα της Τσεχίας ενώνονται σε έναν μοναδικό, πλούσιο, συμφωνικό ήχο.

Ζεστασιά από τη πιο μαγική εποχή του χρόνου

To «The Most Wonderful Time of The Year!» περιλαμβάνει δέκα κομμάτια με την προσθήκη τεσσάρων bonus tracks στα Γαλλικά και τα Ισπανικά και είναι η ιδανική συλλογή τραγουδιών για τα Χριστούγεννα με μία πινελιά από Hollywood, αλλά και τη ζεστασιά της πιο μαγικής εποχής του χρόνου που φέρνει κοντά οικογένεια και φίλους.

Την κυκλοφορία του δίσκου του σπουδαίου Έλληνα διεθνή καλλιτέχνη στην Αμερική θα συνοδεύσει το Live TV Special που μαγνητοσκοπήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και θα προβληθεί στο τηλεοπτικό κανάλι PBS τον φετινό Δεκέμβριο, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό.

View this post on Instagram A post shared by George Perris (@georgeperris)

Γιώργος Περρής

The Most Wonderful Time Of The Year!

Βρείτε το “The Most Wonderful Time Of The Year!” σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://GeorgePerris.lnk.to/TheMostWonderfulTimeOfTheYear

Tracklist:

It’s The Most Wonderful Time Of The Year (George Wyle / Edward Pola) The Christmas Song (Mel Tormé / Robert Wells) Before Christmas (Andreas Weise / Andreas Öberg / Dan Sundquist / Fredrik Hult) Underneath The Tree (Kelly Clarkson / Greg Kurstin) Silent Night (Franz Xaver Gruber / John Freeman young) The Little Drummer Boy (Katherine Kennicott Davis / Harry Simeone / Henry Onorati) Sleigh Ride (Leroy Anderson / Mitchell Parish) Petit Papa Noël (Henry Martinet / Raymond Vincy) Ave Maria (Franz Schubert) The Secret Of Christmas (Jimmy Van Heusen / Sammy Cahn)

Bonus Tracks: