Νέο βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου – Σκληρές εικόνες

Νέο βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Κανάλι στο Telegram (το South First Responders) ανάρτησε βίντεο, το οποίο υποστηρίζει ότι είναι κοντά από το Κιμπούτς Αλουμίμ στο νότιο Ισραήλ. Το βίντεο αναμεταδίδουν και οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τα δύο Μέσα, στο βίντεο αποτυπώνεται η δολοφονία δύο γυναικών από μέλη της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Partygoers had arrived in the area after fleeing Hamas’s attack on the rave near Re’im. The clip shows the terrorists surprising the Israelis after arriving… pic.twitter.com/Yj4O2GurWD

Ένας κάδος με γδαρμένα και σκονισμένα γυαλιά ηλίου. Ένα άλλο με κοσμήματα. Μια σειρά από παπούτσια, κάποια σε ζευγάρια, κάποια χωρίς. Αυτά είναι τα αντικείμενα που άφησαν πίσω τους οι μαχητές της Χαμάς μετά την βάρβαρη επίθεση που πραγματοποίησαν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Ρούχα σε σωρούς ήταν τοποθετημένα σε τραπέζια σε ένα κέντρο τραυμάτων στην Καισάρεια, ώστε οι επιζώντες να διεκδικήσουν τα χαμένα τους αντικείμενα, όπως και οι οικογένειες των θυμάτων.

Το υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ βρισκόταν μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας, όταν οι μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση στις ισραηλινές κοινότητες. Σκότωσαν 1. 200 ανθρώπους, 260 από αυτούς στο φεστιβάλ. Περισσότεροι από 240 αιχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν πίσω στη Γάζα.

These are the belongings left behind after Hamas attacked a music festival in southern Israel. At a trauma center in the city of Caesarea, survivors reclaimed their lost possessions, while families of the dead reunited with the things their loved ones left behind pic.twitter.com/0VbIwRtMhZ

— Reuters (@Reuters) November 20, 2023