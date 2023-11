Όμπι-Μάρτιν: Το 15χρονο wonderkid της Άρσεναλ που «τρελαίνει» κόσμο (vids+pics)

Το όνομά του κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και είναι talk of the town στην ποδοσφαιρική πιάτσα. Ο λόγος για το wonderkid της Αρσεναλ, Τσίντο Όμπι-Μάρτιν.

O 15χρονος επιθετικός των Κανονιέρηδων, ο οποίος μάλιστα σε λίγες ημέρες έχει γενέθλια (29/11/2007), έβαλε 10 γκολ στη νίκη της Κ16 της Αρσεναλ επί της αντίστοιχης ομάδας της Λίβερπουλ με 13-4 και αμέσως έγινε viral σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τα αποτελέσματα ήταν πολλά, ειδικά από βρετανικές ιστοσελίδες, οι οποίες χαρακτηρίζουν τον 15χρονο επιθετικό της Αρσεναλ ως ένα από τα μεγαλύτερα πρότζετ της φημισμένης ακαδημίας του αγγλικού συλλόγου, αλλά και ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου ποδόσφαιρου.

Arsenal U16’s beat Liverpool 14-3.

15-year-old Chido Obi-Martin scored 10 goals in the match. He has already trained with Mikel Arteta’s first-team squad. 🔥 pic.twitter.com/3nAVEyqguN

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 18, 2023