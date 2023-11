Όταν ο Σερ Άλεξ τηλεφωνεί στην Έμα Χέιζ, για να μιλήσουν για ποδόσφαιρο

Πόσοι και πόσοι προπονητές ποδοσφαίρου δεν θα έκαναν αίτηση για μια τηλεφωνική συζήτηση με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσουν, έστω κι αν αυτή διαρκούσε δυο – τρία λεπτά.

Και μόνο η δυνατότητα να μιλήσει κάποιος με τον προπονητή – θρύλο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θα ήταν όνειρο ζωής, αλλά τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται εύκολα.

Αν όμως είσαι η Έμα Χέιζ τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά και ο Σερ Άλεξ μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο για να σου δώσει συμβουλές, γιατί πολύ απλά εκτιμά τη δουλειά σου.

Κι όχι μια φορά και δυο, ούτε για δύο τρία λεπτά και γεια σου.

Ναι, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον τηλεφωνεί συχνά πυκνά στην κυρία Χέιζ για να μιλήσουν για ποδόσφαιρο και την εξέλιξη του σπορ, θεωρώντας ότι οι ιδέες της πολύ αγαπητής Έμα, προάγουν το ποδόσφαιρο.

Ποια είναι όμως η Έμα Χέιζ, που έχει την δυνατότητα να συνομιλεί με τον Φέργκιουσον αναλύοντας ποδοσφαιρικά παιχνίδια.

Η κορυφαία προπονήτρια στον κόσμο

Η Έμα Χέιζ είναι η προπονήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Τσέλσι και έχει χτίσει ένα μύθο γύρω απ’ το όνομα της, σε σημείο που πολλοί να την συγκρίνουν με τον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Χέιζ έχε οδηγήσει την Τσέλσι σε τεράστιες επιτυχίες και κατακτήσεις τίτλων και πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό πως στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από την ομάδα του Λονδίνου, για ν’ αναλάβει την Εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το «πρέπει να περιμένεις» στον Ποκετίνο λόγω του Σερ Άλεξ

Η Χέιζ είχε κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένη με την σπουδαία νίκη που πέτυχε η ομάδα της με 5-1 απέναντι στην Λίβερπουλ, με την Τσέλσι να επιβεβαιώνει και σε αυτό το παιχνίδι ότι είναι η κορυφαία δύναμη στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Η ίδια λοιπόν αποκάλυψε ότι την στιγμή που συνομιλούσε με τον προπονητή της ανδρικής ομάδας της Τσέλσι, Μαουρίτσιο Ποκετίνο, την πήρε τηλέφωνο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

«Μιλούσα με τον Μαουρίτσιο για θέματα των ομάδων μας και χτύπησε το τηλέφωνο. Κοίταξα και είδα ότι ήταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον κι όταν σε καλεί ο Σερ Άλεξ πρέπει ν’ απαντήσεις» υποστήριξε χαρακτηριστικά η Αγγλίδα προπονήτρια.

Το τηλεφώνημα του Σερ Άλεξ έγινε την μέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία της Χέιζ με την αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου και ο Φέργκιουσον επικοινώνησε με την Χέιζ για να της δώσει συμβουλές.

«Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε στον Ποκετίνο ότι πρέπει να περιμένεις γιατί θα μιλήσω σε κάποιον άλλον. Ωστόσο στην δική μου περίπτωση ο άλλος ήταν ο Φέργκιουσον.

Είπα λοιπόν στον Μαουρίτσιο πως θα πρέπει να μιλήσουμε αργότερα γιατί με καλεί ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον».

«Μου τηλεφωνεί αρκετά συχνά και εκτιμώ την γνώμη του»

Η Έμα Χέιζ έχει το προνόμιο να μιλά πολλές φορές με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και ν’ ανταλλάζει ιδέες με τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Δεν αισθάνθηκα έκπληξη όταν είδα ότι με καλούσε ο Φέργκιουσον γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά. Μου είχε τηλεφωνήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για να συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο και με πήρε και τώρα, όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία μου με την αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Αγαπάει την Αμερική και ήθελε να μου δώσει συμβουλές» είπε χαρακτηριστικά η Χέιζ, προσθέτοντας. «Είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω με τον Σερ Άλεξ γιατί εκτιμώ πολύ την γνώμη του και τα όσα έχει πετύχει στο ποδόσφαιρο».

Μια μεγάλη «μαχήτρια» – ένα κοφτερό μυαλό

Η Χέιζ χαίρε ιδιαίτερης εκτίμησης όχι μόνο στην πατρίδα της, αλλά γενικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι μια γυναίκα που έχει κάνει επανάσταση στο ποδόσφαιρο εφαρμόζοντας τις ιδέες της και ο πρωτοποριακός τρόπος δουλειάς της, αναγνωρίζεται απ’ όλες και όλους.

Το μυαλό της Χέιζ «γεννά» ιδέες που οδηγούν μπροστά το ποδόσφαιρο και η αγάπη της για την μπάλα είναι μοναδική.

Η ίδια έχει δώσει πολλές «μάχες» στη ζωή της και αποτελεί πρότυπο για πολλές γυναίκες στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς πριν από ένα χρόνο πάλεψε μ’ ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας και βγήκε νικήτρια.

Endometriosis is a condition impacting around 10% of women, yet so many know nothing about it.

Me on @SkySportsNews this morning following news of Emma Hayes’ operation 👇 pic.twitter.com/ZL9wSzcm6C

— Harriet Prior (@HarrietEPrior) October 14, 2022