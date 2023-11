Μεγάλη έκπληξη με Πάνγκος στον Ολυμπιακό – Τι αποκαλύπτουν στην Ιταλία

Ο Κέβιν Πάνγκος βρίσκεται με το ενάμιση πόδι από την πόρτα της εξόδου της Αρμάνι Μιλάνο, με τους Ιταλούς να συνδέουν το όνομά του με τον Ολυμπιακό.

Όπως ξεκαθάρισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνονται στην αγορά για δύο παίκτες, έναν point guard και έναν forward. Η περίπτωση του Καναδού γκαρντ ενδιαφέρει τους Πειραιώτες οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως ο Έτορε Μεσίνα δεν τον υπολογίζει στο φετινό του ρόστερ.

Ο Ιταλός τεχνικός είχε εκθέσει τον 30χρονο playmaker χαρακτηρίζοντάς τον ως «ακατάλληλο» για τους πρωταθλητές Ιταλίας με τα σενάρια για την αποχώρησή του από τη γειτονική χώρα να πληθαίνουν.

Βέβαια το τελικό «ναι» για τη συγκεκριμένη κίνηση θα το πει ο Γιώργος Μπαρτζώκας ο οποίος θέλει να «ζυγίσει« πρώτα δεδομένα στην ομάδα καθώς περιμένει και την επιστροφή του Σακίλ ΜακΚίσικ στην αγωνιστική δράση.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι κρίσιμο για τις δύο πλευρές ώστε να ξεκαθαριστούν πρώτα τα «θέλω» του Έλληνα προπονητή και ύστερα να προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Ακόμη κι αν η συμφωνία «κλείσει» ο Πάνγκος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με τον Ολυμπιακό από τον δεύτερο γύρο της κανονικής περιόδου της Euroleague κι έπειτα.

Olympiacos very active on the market. Georgios Bartzokas has reportedly expressed his interest in Kevin Pangos’ situation, according to Live Sport. The Greek club could act in the coming weeks and field the Canadian playmaker from January in the EuroLeague pic.twitter.com/qvRjQSgd7B

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 18, 2023