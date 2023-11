Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας χαρακτηρίζει τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα ως τον «νέο Μπιν Λάντεν»

Ο Γιόαβ Γκάλαντ έγινε ο τελευταίος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» των ΗΠΑ σε σχόλια που σχετίζονται με την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας συνέκρινε τον κορυφαίο αξιωματούχο της Χαμάς στη Γάζα, τον Γιαχία Σινουάρ, με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, τον πρώην ηγέτη της Αλ Κάιντα που ήταν πίσω από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Μετά την συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του Σεβαστιάν Λεκορνού συνοδεύοντας την κοινή τους φωτογραφία, ο Ισραηλινός υπουργός έκανε το σχόλιο σε συνδεόμενη ανάρτηση.

«Ο Γιαχία Σινουάρ είναι ο νέος Μπιν Λάντεν – θα τον κυνηγήσουμε και θα πετύχουμε τη νίκη», έγραψε ο Γκάλαντ στο Χ μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνού.

Yahya Sinwar is the new ‘Bin Laden – we will hunt him down, and we will achieve victory.

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) November 17, 2023