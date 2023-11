Τζο Μπάιντεν: Αποκάλεσε ξανά τον Σι Τζινπίνγκ δικτάτορα

Παρά την «εποικοδομητική», συνάντηση που είχε ο Τζο Μπάιντεν με τον Κινέζο πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ξανά ότι ο Κινέζος ομόλογος του είναι «δικτάτορας».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο του CNBC, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Σι Τζινπίνγκ «Είναι δικτάτορας με την έννοια ότι κυβερνά μια χώρα, μια κομμουνιστική χώρα, όπου η μορφή διακυβέρνησης είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας».

«After today, would you still refer to President Xi as a dictator?» asks a reporter.

«Look, he is. He’s a dictator in the sense that he’s a guy who runs a country that is a communist country that’s based on a form of government totally different than ours,» says Pres. Biden. pic.twitter.com/JjZeGBNcU2

— Last Call (@LastCallCNBC) November 16, 2023