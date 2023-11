ΗΠΑ: Για «σημαντική πρόοδο» στη συνάντησή του με τον Σι, κάνει λόγο ο Μπάιντεν

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη σύνοδος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ (δεξιά, στη φωτογραφία με τον αμερικανό ομόλογό του, επάνω, από το Reuters/Kevin Lamarque) ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες.

Σε μήνυμά του μέσω X, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι δυο ηγέτες σημείωσαν «σημαντική πρόοδο».

I’ve just concluded a day of meetings with President Xi, and I believe they were some of the most constructive and productive discussions we’ve had.

We built on groundwork laid over the past several months of diplomacy between our countries and made important progress. pic.twitter.com/0RT1q0FZHr

— President Biden (@POTUS) November 16, 2023