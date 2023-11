Σβαρτσενέγκερ: Μήνυση από γυναίκα που ισχυρίζεται ότι έμεινε ανάπηρη μετά από τροχαίο προκάλεσε

Εναντίον του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κατέθεσε αγωγή μια γυναίκα ισχυριζόμενη ότι έμεινε ανάπηρη μετά από τροχαίο τον Ιανουάριο του 2022, που φέρεται να προκάλεσε ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας. Η Cheryl Augustine όπως είναι το όνομά της, ζητά αποζημίωση για ιατρικά έξοδα, διαφυγόντα κέρδη και ζημιές στο αυτοκίνητο.

Η Augustine υποστηρίζει επίσης στη μήνυση ότι δεν μπόρεσε να εργαστεί ξανά μετά το ατύχημα. Το περιστατικό αφορούσε σύγκρουση πολλών αυτοκινήτων στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια, με τον Σβαρτζενέγκερ να οδηγεί ένα GMC Yukon.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από την πλευρά του Σβαρτσενέγκερ, σύμφωνα με το Page Six.

Σε ένα άλλο περιστατικό τον Φεβρουάριο του 2023, ο Σβαρτσενέγκερ, ενεπλάκη και σε ένα άλλο ατύχημα, όπου ένας ποδηλάτης έφυγε από τη λωρίδα του, αλλά αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι δεν έφταιγε ο ίδιος.

Ο «εξολοθρευτής» οδηγούσε τότε στο δυτικό Λος Άντζελες, όταν ξαφνικά, μια γυναίκα πάνω σε ποδήλατο μπήκε στη λωρίδα του, και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, πριν εκείνος προλάβει να φρενάρει.

Όπως είχε αναφέρει το ΤΜΖ, τρεις αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν το περιστατικό. Η ποδηλάτισσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο αναφέρουν πως ο ηθοποιός δεν φέρεται να έχει ευθύνη για το περιστατικό. Λίγο μετά το ατύχημα πήγε το ποδήλατο για επισκευή.

A bicyclist was struck by Arnold Schwarzenegger’s car Sunday morning — an accident that law enforcement, for now, says wasn’t his fault. https://t.co/MCnaanO1Mk

— TMZ (@TMZ) February 5, 2023