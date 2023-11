ΗΠΑ: Η συγκινητική αποχαιρετιστήρια ομιλία πιλότου μετά από 32 χρόνια στη δουλειά

Viral έχει γίνει η συγκινητική ομιλία ενός πιλότου της American Airlines προς τους επιβάτες και το πλήρωμα για την αποχώρησή του μετά από 32 χρόνια στη δουλειά.

Oι επιβάτες δάκρυσαν όταν ο πιλότος εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία στην τελευταία του πτήση μετά από 32 χρόνια. Πριν απογειωθεί η πτήση με προορισμό το Σικάγο την περασμένη εβδομάδα, ο Jeff Fell στάθηκε στο μπροστινό μέρος της καμπίνας για να πει το τελευταίο αντίο.

Στην αρχή, η ομιλία του φαινόταν σαν οποιαδήποτε άλλη. Ο Fell καλωσόρισε τους επιβάτες στο αεροσκάφος, συστήθηκε, τους ενημέρωσε για την ώρα της πτήσης και τον καιρό. Στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι ήταν περίεργο γι’ αυτόν να κάνει την ενημέρωση έξω από το πιλοτήριο.

«Συνήθως δεν σηκώνομαι μπροστά σε όλους έτσι, συνήθως μένω στο πιλοτήριο και μιλάω στο μεγάφωνο. Αν γίνομαι λίγο συναισθηματικός, παρακαλώ συγχωρέστε με γι’ αυτό», είπε.

Με τους επιβάτες να μη γνωρίζουν ακόμη τι επρόκειτο να ακολουθήσει, έδειξε μια ομάδα «πολύ σημαντικών ανθρώπων» γι’ αυτόν που κάθονταν στο πίσω μέρος του αεροπλάνου.

Η φωνή του έσπασε από τη συγκίνηση και οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. «Είναι μαζί μου στην πτήση της συνταξιοδότησής μου μετά από 32 χρόνια στην American», είπε.

«Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε μαζί μου απόψε και γιορτάζουμε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου. Σας αγαπώ όλους», είπε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ακολούθησε ένα ακόμη χειροκρότημα από τους επιβάτες και ο Fell πρόσθεσε: «Δεν ήθελα να γίνω συναισθηματικός, αλλά ο Θεός να με συγχωρέσει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην «υπέροχη σύζυγό μου Julie που ήταν στο πλευρό μου για το μεγαλύτερο μέρος των 32 χρόνων μου στην American. Υπήρξε ο βράχος, η σταθερή πέτρα στα θεμέλια της ζωής μας και του γάμου μας. Η πίστη της στον Κύριο, η σοφία, η δύναμη και η αγάπη της καθοδήγησαν το γάμο και την οικογένειά μας όλα αυτά τα χρόνια. Σας αγαπώ και ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μας. Και καλώς ήρθατε όλοι».

Το βίντεο που ανάρτησε επιβάτης στο TikTok έχει προβληθεί περισσότερες από τρία εκατομμύρια φορές.

American Airlines pilot’s heartwarming farewell speech after 32 years of service brings passengers to tears https://t.co/UUgDjwNBdG pic.twitter.com/mrkDBf6v9k

— New York Post (@nypost) November 15, 2023