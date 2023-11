Ουκρανία: Ο Μπλίνκεν υπόσχεται βοήθεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Αντονι Μπλίνκεν διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ανώτερο ουκρανό αξιωματούχο (φωτογραφία, επάνω, από το X) ότι η υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Κίεβο θα συνεχιστεί, ιδίως τον χειμώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου αναμένονται νέα ρωσικά πλήγματα σε απαραίτητες υποδομές.

Ο Αντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Αντρίι Γέρμακ, γενικό γραμματέα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια σύντομης παραμονής του στην Ουάσιγκτον αφού επέστρεψε μετά τη νέα περιοδεία του στη Μέση Ανατολή και προτού πάει στη σύνοδο με τις άλλες χώρες της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού, στο φόρουμ της APEC, στο Σαν Φρανσίσκο.

Παρότι η προσοχή του κόσμου έχει στραφεί το τρέχον διάστημα στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δηλώνει ότι η βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα συνεχιστεί, ώστε η χώρα να μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα της εναντίον της εισβολής της Ρωσίας, παρά την αντίθεση μέρους των Ρεπουμπλικάνων.

«Σε όλες τις συζητήσεις μας με την ουκρανική κυβέρνηση, επιμένουμε πως θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της», είπε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ.

Ο Αντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τον Αντρίι Γέρμακ «μέτρα που μπορούμε να λάβουμε μαζί με την Ουκρανία για να ενισχύσουμε τις υποδομές της ενόψει του ερχόμενου χειμώνα», δήλωσε στους διαπιστευμένους συντάκτες ο Μάθιου Μίλερ.

«Φυσικά διαπιστώσαμε τον περασμένο χειμώνα πως η Ρωσία προσπάθησε να καταστρέψει ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία. Μπορεί κάλλιστα να το αποπειραθεί ξανά», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ο βασικός προμηθευτής στρατιωτικού υλικού στο Κίεβο, έχει διαθέσει οπλισμό αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει συναίνεση, αποφάσισε να συνδυάσει το αίτημά του για νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία (πάνω από 61 δισ. δολάρια) με αυτήν που προορίζεται για το Ισραήλ (14 δισ.), αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον αψηφούν.

Ο Αντρίι Γέρμακ ανέφερε μέσω X πως ευχαρίστησε τον Αντονι Μπλίνκεν για την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης πως οι Ουκρανοί «συγκινήθηκαν» για τον τρόπο που ντύθηκαν τα παιδιά του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών όταν πήγαν σε πάρτι στην προεδρία.

Ο γιος του Αντονι Μπλίνκεν πήγε σε εκδήλωση για το Χάλογουιν στον Λευκό Οίκο με χακί περιβολή, που συνηθίζει να φοράει ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ η κόρη του είχε ντυθεί στα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας, κίτρινο και μπλε.

Thanked @SecBlinken for his personal commitment for standing with Ukraine. Said we were all touched by his children’s Ukrainian Halloween costumes at the White House.

Ukrainians are grateful for the support. pic.twitter.com/ycbUPXqulK

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 13, 2023