Νέο iMac και iMac Pro: Τι είναι οι all in one υπολογιστές της Apple

Τα all-in-one iMac είναι η νέα σειρά επιτραπέζιων υπολογιστών της Apple που ενσωματώνουν την οθόνη και τον υπολογιστή σε μία μονάδα. Ενώ οι επιτραπέζιοι υπολογιστές all-in-one υπάρχουν από τη δεκαετία του ’90, τα iMac της Apple προσφέρουν έναν μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών που τους καθιστούν ιδανικούς τόσο για επαγγελματική όσο και για προσωπική χρήση. Από ισχυρούς επεξεργαστές έως ευκρινείς οθόνες, αυτά τα μηχανήματα προσφέρουν πολλά σε μια μικρή συσκευασία.

Tο νέο 24’’ iMac διατηρεί τον σχεδιασμό του προηγούμενου μοντέλου, ωστόσο είναι 2 φορές γρηγορότερο από το 24’’ iMac M1, 2.5x φορές γρηγορότερο από το 27’’ iMac (Intel-based) και 4x φορές γρηγορότερο από το 21.5’’ iMac (Intel-based).

Η νέα έκδοση με 8-core GPU έρχεται με επιλογή για 8GB έως 24GB μνήμη RAM, 256GB έως 1TB SSD αποθηκευτικό χώρο, 2x υποδοχές Thunderbolt 3 / USB 4.0, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, οθόνη 24’’ Retina display 4.5K (4480 x 2250, 500nits φωτεινότητα), 6x ηχεία με υποστήριξη Spatial Audio και Dolby Atmos, 1080p FaceTime camera και 3x μικρόφωνα studio quality.

Τα συστήματα που αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες των νέων τσιπ M3 είναι φυσικά τα νέα μοντέλα MacBook Pro 14 και 16 ιντσών — που διαθέτουν είτε το M3 Pro είτε το κορυφαίο M3 Max.

Αμφότερα διαθέτουν οθόνη Mini LED (Liquid Retina XDR, 1600 nits peak brightness), 1080p FaceTime HD κάμερα, ηχοσύστημα έξι ηχείων, διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 22 ώρες και έως 128GB ενοποιημένης μνήμης.

Tα νέα μοντέλα υποστηρίζουν hardware acceleration (ray tracing και mesh shading). Αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση για τους gamers και όσους ασχολούνται με animation, 3D modelling, rendering, επεξεργασία απαιτητικών βίντεο κλπ. Όσο για την αυτονομία, η Apple αναφέρει ότι φτάνει τις 22 ώρες, που είναι από τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία των επαγγελματικών laptop.

Σύμφωνα με την Apple, η νέα χρωματική επιλογή, Space Black, βοηθάει στην καλύτερη απόκρυψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων σε σχέση με το κλασικό ασημί χρώμα. Τα νέα μοντέλα διαθέτουν οθόνη Liquid Retina XDR και υπόσχονται 20% καλύτερη φωτεινότητα (600 nits) ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι πλέον δεν υπάρχει η Touch Bar.

Χρησιμοποιούν 100% ανακυκλωμένα στοιχεία σπάνιων γαιών σε όλους τους μαγνήτες και 100% ανακυκλωμένο κασσίτερο για συγκόλληση και επιχρύσωση σε πολλαπλές πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων. Είναι επίσης απαλλαγμένοι από πολλές επιβλαβείς ουσίες (όπως π.χ. βηρύλλιο, βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας και υδράργυρο), ενώ το 100% των ινών ξύλου στη συσκευασία είναι ανακυκλωμένες ή προέρχονται από δάση με πιστοποίηση FSC.

Ο νέος iMac δεν είναι μόνος: συνοδεύεται από πληκτρολόγιο, ποντίκι και trackpad στα ίδια χρώματα. Το Magic Keyboard διαθέτει τώρα πλήκτρα για το Spotlight, την Υπαγόρευση, τη λειτουργία Μην Ενοχλείτε και τα emoji. Για πρώτη φορά, το Touch ID έρχεται στο iMac.

