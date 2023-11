Η ζωή του Έλον Μασκ γίνεται ταινία με σκηνοθέτη τον Αρονόφσκι

Η «πολεμική» περίοδος για τα δικαιώματα της βιογραφίας του Έλον Μασκ έληξε με νικητή την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής Α24. Η ταινία του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη, βρίσκεται στα σκαριά με την σκηνοθετική υπογραφή του Ντάρεν Αρονόφσκι.

Πηγές ανέφεραν ότι η A24 κέρδισε τον πόλεμο προσφορών για τα δικαιώματα του βιβλίου του Γουόλτερ Άιζακσον για τον Μασκ, ιδρυτή της SpaceX και πρώην προεδρεύοντα της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, ο οποίος απέκτησε το Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Οκτώβριο του 2022.

Το NBC News ανακοίνωσε ότι κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο και παραγωγοί διεκδίκησαν τα δικαιώματα της βιογραφίας του Έλον Μασκ. Ο Ντάρεν Αρονόφσκι θα σκηνοθετήσει την ταινία και θα είναι παραγωγός μέσω της Protozoa Pictures, σύμφωνα με πληροφορίες από το Variety.

Ο Έλον Μασκ εξήρε την επιλογή του σκηνοθέτη με ανάρτηση του στο X: «Ευχαριστημένος που ο Ντάρεν θα σκηνοθετήσει την ταινία. Είναι ένας από τους καλύτερους».

Elon Musk Biopic in the Works at A24 With Darren Aronofsky Set to Direct https://t.co/FfGM3HpGgG

— Variety (@Variety) November 10, 2023