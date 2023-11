xAI: «Έτοιμο» το πρώτο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ

Με στόχο να ανταγωνιστεί μεγάλους παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης όπως η Microsoft και η OpenAI, η εταιρεία xAI που ίδρυσε πρόσφατα ο Έλον Μασκ είναι έτοιμη να λανσάρει το πρώτο μοντέλο της σε επιλεγμένη ομάδα χρηστών, ανακοίνωσε ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος.

Η εξέλιξη έρχεται περίπου έναν χρόνο αφότου η OpenAI εξέπληξε τη Σίλικον Βάλεϊ και το ευρύ κοινό με τις δυνατότητες του ChatGPT, συστήματος ΑΙ που απαντά σε κάθε είδους ερωτήσεις και δημιουργεί κείμενα και άλλο περιεχόμενο σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη.

Ο Μασκ ήταν ένας από τους συνιδρυτές της OpenAI το 2015, αποσύρθηκε όμως από το διοικητικό της συμβούλιο το 2018 και πρόσφατα κατηγόρησε την εταιρεία για την «πολιτική ορθότητα» του ChatGPT.

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group.

In some important respects, it is the best that currently exists.

— Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2023