Ιταλία: Λήξη συναγερμού για το περιφερόμενο λιοντάρι

Ιταλοί κτηνίατροι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να κοιμίσουν, χρησιμοποιώντας δόση αναισθητικού, το λιοντάρι που, σήμερα το απόγευμα απομακρύνθηκε από τσίρκο του Λαντίσπολι, τριάντα χιλιόμετρα έξω από την Ρώμη.

Για περίπου πέντε ώρες, το λιοντάρι παρέμεινε ελεύθερο, σε θαμνώδη περιοχή αλλά και σε δρόμους του Λαντίσπολι.

Ο δήμαρχος της παραθαλάσσιας αυτής κωμόπολης ζήτησε από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα για την ακεραιότητά τους.

«Ένα λιοντάρι δραπέτευσε από το τσίρκο», έγραψε, λέγοντας ότι εντοπίστηκε κοντά σε ρέμα δίπλα στην περιοχή.

«Παρακαλείστε να δείξετε πλήρη προσοχή και να αποφύγετε τις μετακινήσεις μέχρι νεωτέρας».

Προβλέποντας τα παράπονα των κατοίκων, είπε ότι δεν είχε εγκρίνει την παρουσία τσίρκου με λιοντάρια στην πόλη, αλλά δεν είχε την εξουσία να το εμποδίσει.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του λιονταριού, συμμετείχαν καραμπινιέροι, αστυνομικοί και πυροσβέστες.

Τελικά, μετά από αρκετές ώρες κατάφεραν να το κοιμίσουν και να το οδηγήσουν πίσω στο τσίρκο.

