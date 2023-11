ICBC: Δέχθηκε κυβερνοεπίθεση από τη Lockbit

Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η μονάδα της Industrial & Commercial Bank of China Ltd. στις ΗΠΑ , καθιστώντας την ανίκανη να εκκαθαρίσει τμήματα των συναλλαγών του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Όπως προκύπτει, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τη ρωσική Lockbit, η οποία φαίνεται να είχε κάνει αντίστοιχες κινήσεις ενάντια στην Boeing Co., την ION Trading UK και τη βρετανική Royal Mail.

Η Lockbit, είναι μια εγκληματική συμμορία με δεσμούς με τη Ρωσία και ειδικεύεται στη χρήση κακόβουλου λογισμικού, γνωστού ως ransomware, για την κρυπτογράφηση αρχείων στους υπολογιστές. Μόλις πραγματοποιήσει την όποια επίθεση, ζητά πληρωμή από τα θύματά της, προκειμένου να ξεκλειδώσει τα αρχεία.

Το πλήγμα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς οι διαπραγματευτές, οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι τράπεζες αναγκάστηκαν να επαναδρομολογήσουν τις συναλλαγές τους, με πολλούς να είναι αβέβαιοι πότε θα αποκατασταθεί η πρόσβαση.

Κίνδυνος

Το περιστατικό αναδεικνύει έναν κίνδυνο που οι επικεφαλής των τραπεζών παραδέχονται ότι τους προκαλεί προβλήματα και δεν είναι άλλο από την προοπτική μιας κυβερνοεπίθεσης που θα μπορούσε κάποια μέρα να ακρωτηριάσει ένα βασικό κομμάτι της καλωδίωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προκαλώντας μια σειρά από διακοπές. Ακόμη και σύντομα επεισόδια ωθούν κυβερνήσεις, τράπεζες και εποπτικές αρχές να ζητήσουν μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς έρχονταν στο φως λεπτομέρειες της επίθεσης, υπάλληλοι στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στο Πεκίνο πραγματοποίησαν επείγουσες συναντήσεις με τη μονάδα της τράπεζας στις ΗΠΑ και ενημέρωσαν τις ρυθμιστικές αρχές καθώς συζητούσαν τα επόμενα βήματα και εκτιμούσαν τον αντίκτυπο, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές.

Θύμα κυβερνοεπίθεσης η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο

Η ICBC εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει βοήθεια από το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας υπό το φως των κινδύνων πιθανής επίθεσης σε άλλες μονάδες, ανέφεραν οι πηγές.

Η ICBC, ο μεγαλύτερος δανειστής στον κόσμο από άποψη ενεργητικού, δήλωσε ότι βελτιώνει την κυβερνοασφάλειά της τους τελευταίους μήνες, τονίζοντας τις αυξημένες προκλήσεις από πιθανές επιθέσεις εν μέσω της επέκτασης των διαδικτυακών συναλλαγών, της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της ανοιχτής τραπεζικής.