Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει μέτρα ασφαλείας μετά την «μη αδειοδοτημένη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα» μιας εταιρείας με την οποία συνεργάζεται.

Η εν λόγω εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα ονόματα, τις φωτογραφίες, τον μισθό και τον βαθμό αστυνομικών και εργαζομένων στην αστυνομία.

Η βρετανική εφημερίδα The Sun ανέφερε σε σημερινό της άρθρο ότι «κυβερνοεγκληματίες διείσδυσαν στο ηλεκτρονικό σύστημα» της εταιρείας που τυπώνει τις ταυτότητες και τα πάσα της αστυνομίας του Λονδίνου, της μεγαλύτερης στη Βρετανία.

Met police on alert after IT security breach https://t.co/hkCwMnXZCc

— The National (@TheNationalNews) August 27, 2023