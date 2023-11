Για αυτό είναι ο «GOAT» – Το αδιανόητο 80% του Τζόκοβιτς (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αν και έχει «πατήσει» στα 36 του χρόνια, αγωνίζεται σαν να περνάει τη δεύτερη νιότη του, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στα κορτ και ο μόνος που μπορεί πλέον να τον… αμφισβητήσει είναι ο Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του αθλήματος αποτελεί με διαφορά τον κορυφαίο εν ενεργεία τενίστα και κάνει πλάκα στη νεότερη γενιά. Είναι ο αθλητής που έχει πετύχει μερικά από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα, δεδομένα μπαίνει στη συζήτηση για τον «GOAT» του τένις, ενώ δείχνει μέσα στα κορτ ότι ακόμη έχει πολλά να δώσει και να κατακτήσει.

Πριν από λίγες μέρες ο «Νόλε» πανηγύρισε την κατάκτηση ακόμη ενός τίτλου, αυτόν στο Παρίσι κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, έκανε το απόλυτο στο τουρνουά (το οποίο είναι κλειστό γήπεδο) και έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία.

Τι κι αν βαδίζει στο 37ο έτος της ηλικίας του και μετράει αντίστροφα για την απόσυρση, ο Τζόκοβιτς μοιάζει και είναι αειθαλής, έχει κατακτήσει τα πάντα και έχει ακόμη τη δίψα, αλλά και τις αντοχές να διεκδικεί τρόπαια. Η νίκη του στο Paris Masters ήταν το… επιστέγασμα μιας ακόμη σπουδαίας χρονιάς, που θα κλείσει με το ATP Finals, αλλά αυτό που θα μείνει για πάντα είναι το αδιανόητο ποσοστό του 80% που έχει και στο κλειστό.

Με την κατάκτηση του τουρνουά στο Παρίσι δεν κατέκτησε απλά το 40ο τίτλο του σε ATP 100 και 97ο συνολικά, αλλά μένει στο… πάνθεον του τένις ως ο Mr. 80% σε όλες τις επιφάνειες. Ο θρυλικός αυτός αθλητής ξεπέρασε και στο κλειστό το συγκεκριμένο ποσοστό και πλέον οι αριθμοί και η στατιστική του δίνει με συνοπτικές διαδικασίες τον άτυπο τίτλο του «GOAT»

DID YOU KNOW❓

With his five wins en route to the title in Paris, 🇷🇸 @DjokerNole improved his career indoor winning percentage to 80.0%. 💪

Djokovic is the ONLY man in the Open Era with an 80.0% or higher career winning percentage on hard, clay, grass, outdoors AND indoors. 💥

— TENNIS (@Tennis) November 10, 2023