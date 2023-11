MVP Οκτωβρίου στην Premier League o Σαλάχ (pic)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του μήνα Οκτωβρίου για το πρωτάθλημα της Premier League.

O 31χρονος βρήκε πέντε φορές δίχτυα σε τρεις αναμετρήσεις. Σκόραρε δις με Μπράιτον και Έβερτον και μία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, οδηγώντας τη Λίβερπουλ στο τρία στα τρία για τον Οκτώβρη.

Η Λίβερπουλ έχει ξεκινήσει με φόρα τη φετινή χρονιά, καθώς βρίσκεται στη τρίτη θέση της βαθμολογίας με 24 βαθμούς, τρείς λιγότερους από τη πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι. Ο Σαλάχ έχει ξεκινήσει επίσης φορτσάτα, μετρώντας οκτώ γκολ σε έντεκα αναμετρήσεις σto αγγλικό πρωτάθλημα.

Mo Salah is October’s Premier League Player of the Month after scoring five goals in three games 👑 pic.twitter.com/Y64lNcr26R

