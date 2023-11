Το απίστευτο με Ροντρίγκο και η πρώτη φορά για το βραζιλιάνικο δίδυμο (pics+vids)

Η απλή μέθοδος των τριών: 4Χ3=12 για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που χρειάστηκε μόλις τέσσερις αγωνιστικές για να προκριθεί και τυπικά στην επόμενη φάση του Champions League. Εξαιρετικό ξεκίνημα για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με τη Βασίλισσα να σκορπάει τρόμο στους αντιπάλους της.

Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια των ομίλων η Ρεάλ Μαδρίτης έχει σκοράρει 9 γκολ και έχει δεχθεί 3. Συγκεκριμένα, νίκησε 1-0 εντός έδρας την Ουνιόν Βερολίνου, 3-2 στην Ιταλία τη Νάπολι, 2-1 στην Πορτογαλία την Μπράγκα και 3-0 την ομάδα της Ιβηρικής στην Μαδρίτη.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά, σε όλες τις διοργανώσεις, που έχουν γκολ και ασίστ στο ίδιο παιχνίδι οι Βινίσιους και Ροντρίγκο, παρότι έχουν συνυπάρξει σε πάρα πολλά ματς.

2 – Vinícius Júnior and Rodrygo Goes have both scored and assisted in the same game for @realmadriden for the first time in all competitions. Duo. pic.twitter.com/YaoE2cE11q

— OptaJose (@OptaJose) November 8, 2023