Για λίγες ώρες το Δημαρχείο Καλαμάτας μετατράπηκε σε ...Υπουργείο Εξωτερικών

Σε «Υπουργείο Εξωτερικών» μετατράπηκε για λίγες ώρες το Δημαρχείο Καλαμάτας αφού υποδέχθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ εννέα Πρέσβεις χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης!

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, υποδέχθηκε τους Πρέσβεις της Πορτογαλίας H.E. Mrs. Helena Paiva, της Δημοκρατίας του Παναμά H.E. Mrs. Julie Lymberopulos, της Αλβανίας H.E. Mrs. Luela Hajdaraga, της Κούβας H.E. Mr. Aramis Fuente Hernández, της Σλοβακίας H.E. Mrs. Marcela Hanusova, της Σλοβενίας H.E. Mrs. Tamara Weingerl Požar, Αυστρίας H.E. Mrs. Gerda Vogl, Μεξικού H.E. Mr. Alejandro García Moreno Elizondo και Νότιας Αφρικής H.E. Mrs. Lindiwe Gail Msengana – Ndlela.

Η Καλαμάτα «φόρεσε» τα καλά της

Ο κ. Βασιλόπουλος, παρουσίασε την Καλαμάτα και τις προοπτικές της, τονίζοντας ότι η πόλη μετεξελίσσεται διαρκώς και προσδοκά να γίνει περισσότερο ψηφιακή και πράσινη, μέσα και από την συμμετοχή της στο Δίκτυο των 100 Έξυπνων και Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων της Ευρώπης έως το 2030.

Η συνάντηση με τον Δήμαρχο εντασσόταν στο πλαίσιο επίσκεψης των Πρέσβεων στη Μεσσηνία, όπου και είχαν την ευκαιρία να γευτούν τοπικά προϊόντα, να ενημερωθούν για το ελαιόλαδο, να θαυμάσουν από κοντά Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών καθώς και να έχουν συνάντηση με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και του Εμπορικού Συλλόγου της Καλαμάτας.

Ο Δήμος Καλαμάτας τα τελευταία χρόνια, έχει επιδιώξει να ενδυναμώσει τις διεθνείς επαφές με στόχο να προσελκύσει όλο και περισσότερο αριθμό επισκεπτών από το εξωτερικό αλλά και να αποκτήσει ιδέες για την ανάπτυξη της πόλης μέσω της ανταλλαγής απόψεων με θεσμικούς φορείς.