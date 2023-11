Σουδάν: Εκατοντάδες εκτοπισμένοι διώχνονται από σχολή όπου είχαν βρει καταφύγιο

Δύναμη της αστυνομίας έδιωξε βίαια χθες Τετάρτη εκατοντάδες σουδανούς εκτοπισμένους άμαχους (φωτογραφία, επάνω, από το X) που είχαν βρει καταφύγιο σε σχολή στην ανατολική πολιτεία Γκανταρέφ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και στους παραστρατιωτικούς που ξέσπασε τη 15η Απριλίου εξακολουθεί να μαίνεται.

«Κατέφθασε η αστυνομία, που μας διέταξε να φύγουμε από τη σχολή, κατ’ εφαρμογή απόφασης του κυβερνήτη και μας έριξε δακρυγόνα», αφηγήθηκε ο Χουσέιν Γκομάα, εσωτερικά εκτοπισμένος από την πρωτεύουσα Χαρτούμ.

The Sudanese people are suffering from all sides

The army and the Rapid Support Militia

This morning, the police, under the orders of the governor, fired tear gas at citizens in the city of Gedaref to force them to evacuate schools.

#Stop_evacuating_schools#Sudan_War_Updates pic.twitter.com/b7CAXpfDRk

— ̨نۨــﯡحۡ (@noah_moh2049) November 8, 2023