Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν εμπορικό πλοίο ανοικτά της Οδησσού

Ένας πλοηγός σκοτώθηκε, και τρεις ναυτικοί από τις Φιλιππίνες μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου σε λιμάνι στην περιοχή της Οδησσού, ανακοίνωσε την Τετάρτη η ουκρανική κυβέρνηση.

«Ένα μη στρατιωτικό πλοίο που μετέφερε σιδηρομετάλλευμα στην Κίνα υπέστη ζημιές σήμερα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της χώρας Oleksandr Kubrakov στο X (twitter).

Σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο, ένα άτομο σκοτώθηκε και τρία μέλη του πληρώματος του πλοίου τραυματίστηκαν.

Russians have hit a commercial cargo ship with national flag of Liberia as it headed into the port of Odesa with a cruise missile.

Captain dead, 3 crew members injured. pic.twitter.com/q3mIdVd89N

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 8, 2023