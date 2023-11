Ένοπλοι σε σχολείο στο Αμβούργο – Μαθητές πιθανότατα οι δράστες

Δύο μαθητές, ηλικίας μεταξύ 12 και 16 ετών, είναι, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, οι δράστες της εισβολής σε σχολείο του Αμβούργου, όπου εδώ και δυο ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας.

Νωρίτερα είχε μεταδοθεί ότι τουλάχιστον ο ένας κρατούσε πιστόλι και απείλησε με αυτό μία από τις δασκάλες. Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι οι δράστες διαφεύγουν.

Στο μεταξύ η ειδική ομάδα SEK ερευνά το σχολικό συγκρότημα και συνοδεύει μαθητές έξω από το κτίριο. Τα παιδιά οδηγούνται κατόπιν σε στρατόπεδο της περιοχής, όπου έχουν συγκεντρωθεί οι γονείς τους. Ήδη έχουν εκκενωθεί δύο τάξεις. Αυτή τη στιγμή, όσοι μαθητές που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, απομακρύνονται από αυτό με λεωφορεία.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη διασώστες και 7 ασθενοφόρα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει ελικόπτερο της Αστυνομίας. Όλοι βρίσκονται σε ετοιμότητα για οτιδήποτε προκύψει.

Το σχολείο βρίσκεται στην περιοχή Μπλανκενέζε, ανατολικά του Αμβούργου και σε αυτό φοιτούν 1.150 μαθητές.

Μια μητέρα ενός 14χρονου μαθητή που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σχολείο, ανέφερε πως «ήμουν στο σπίτι, άκουσα το ελικόπτερο και ανησύχησα πολύ. Τότε έστειλα στον γιο μου ένα μήνυμα. Είναι 14 ετών. Μου έγραψε ότι δεν επιτρεπόταν να βγουν έξω και έπρεπε να μείνουν στην τάξη. Αλλά όλοι είναι καλά. Παρακολουθούν τις ειδήσεις από τα κινητά τους τηλέφωνα».

#Breaking: #Hamburg police responding with a major police operation to a threat situation at a school in Blankenese, west Hamburg, #Germany. Updates to follow pic.twitter.com/le1T4jjEzj

— Stefan K. (@Nighttiger1) November 8, 2023