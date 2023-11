G7: Έκκληση στο Ισραήλ για «ανθρωπιστικές παύσεις»

Πληθαίνουν οι φωνές για «ανθρωπιστικές παύσεις» με τον πόλεμο Χαμάς – Ισράηλ να συμπληρώνει ένα μήνα και μια ειρηνευτική διαδικασία να δείχνει μακριά.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της «Ομάδας των Επτά» πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7), από το Τόκιο, συνεδρίασαν για την εφαρμογή «ανθρωπιστικών παύσεων και (τη δημιουργία) διαδρόμων» στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να προστατευθούν οι άμαχοι, φρονίζοντας παράλληλα να τονίσουν ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να «αμύνεται» έναντι της Χαμάς.

Οι επτά μεγαλύτερες οικονομίες της Δύσης, με κοινή τους ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση της συνόδου, δεσμεύονται να προετοιμάσουν μακροπρόθεσμες λύσεις για τη Γάζα και να επιστρέψουν σε μια ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση «σύμφωνα με τις διεθνώς συμφωνημένες παραμέτρους».

Η ομάδα των πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών φάνηκε να αγωνίζεται να συμφωνήσει σε μια ενιαία προσέγγιση για τον πόλεμο, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη δύναμη που συγκεντρώνει και την παρεμβατικότητά της στην αντιμετώπιση μεγάλων κρίσεων.

Έπειτα από εντατικές συναντήσεις μοιράστηκαν την άποψη ότι «η λύση των δύο κρατών… παραμένει ο μόνος δρόμος για μια δίκαιη, διαρκή και ασφαλή ειρήνη».

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη κοινή δήλωση των G7 από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ (7 Οκτωβρίου) σκοτώνοντας 1.400 ανθρώπους και παίρνοντας περίπου 240 ομήρους. Έκτοτε οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει περισσότερους από 10.000 Παλαιστίνιους εκ των οποίων το 40% είναι παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα της υγείας που διοικείται από τη Χαμάς.

#UPSC #IAS #IR #GS2 #PSIR #G7

🔴Genesis of the G7

👉1973: The first meeting of the finance ministers of six major industrialized countries (#France 🇫🇷, #Germany 🇩🇪 , #Italy 🇮🇹, #Japan, the #UnitedKingdom 🇬🇧 , and the #UnitedStates 🇺🇸) is held in #Chantilly, France, to discuss… pic.twitter.com/9om1NfGaQe

— Raj Malhotra (@Rajmalhotrachd) November 8, 2023