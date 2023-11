«Oh, my god, Maestro! » – O Μουρατίδης έπρεπε να «πουλήσει μούρη» και όλα ήταν εναντίον του

Ο Φάνης Μουρατίδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA, μίλησε για μια ξεκαρδιστική ιστορία με έναν τουρίστα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τον αναγνώρισε λόγω της συμμετοχής του στο «Maestro» που έχει προβληθεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Χαρακτηριστικά ο ηθοποιός ανέφερε: Έχει έρθει η αδελφή μου από τη Θεσσαλονίκη και έχω βγει εγώ απ’ το σπίτι με μία σακούλα Τερκενλής, κάθομαι δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών και περιμένω την αδελφή μου. Έχω φάει και μία μπανάνα(…)Εκεί που κάθομαι δίπλα στον κάδο, σκάει ένα βανάκι και βγαίνουν κάτι Άγγλοι να πετάξουν σκουπίδια. Και την ώρα που πετάνε τα σκουπίδια, με κοιτάζει ένας Άγγλος και μου κάνει «Oh, no». Εγώ είμαι εκεί με τη σακούλα, δεν κατάλαβα στην αρχή. Μου λέει μετά: Oh, my god, Maestro In Blue! Και λέω: ωχ, τώρα τι να κάνω; Με πέτυχε και δίπλα στον κάδο. Έπρεπε να κάνω τον σημαντικό και δεν το ‘χα. Ήθελα να δείξω ότι έχουμε κι εμείς ένα παράστημα».

O Φάνης Μουρατίδης, μίλησε επίσης και για το τη δεύτερη σεζόν του «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που θα παιχτεί σύντομα.

«Τώρα ολοκληρώνουμε τα πρώτα 6 επεισόδια του «Maestro». Είναι ένα τεράστιο δώρο για όλους μας. Έχουμε κάνει μία οικογένεια, έχουμε αγαπήσει ένα νησί. Είμαι χαρούμενος γιατί αξίζουν όλα στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τα έχει όλα σε υψηλό επίπεδο», σημείωσε.