Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Fight Club» και την ακροδεξιά: Δεν ξέρω πώς να βοηθήσω όποιον δεν καταλαβαίνει

Ο Ντέιβιντ Φίντσερ αναφέρθηκε στη «θρυλική ταινία» του 1999 «Fight Club» παίρνοντας θέση και ταυτόχρονα αποστάσεις για το γεγονός ότι έχει γίνει αντικείμενο θαυμασμού από μισογύνηδες και ακροδεξιούς.

Ο πολύπειρος σκηνοθέτης, έδωσε μία εκτενή συνέντευξη στον «Guardian», όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε μία από τις ταινίες «σταθμούς» της σκηνοθετικής του διαδρομής, καθώς κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι το «Fight Club» έχει γίνει ένα αγαπημένο έργο μεταξύ των ακροδεξιών ομάδων και ορκισμένων μισογύνηδων επειδή απεικονίζει λευκούς άνδρες χωρίς δικαιώματα να ενώνονται για να συσπειρωθούν ενάντια στην καπιταλιστική κοινωνία.

Πάντως, ο διάσημος σκηνοθέτης πήρε αποστάσεις, ξεκαθαρίζοντας πως δεν φέρει ευθύνη για το πώς ερμηνεύει κάποιος το δημιούργημά του. «Δεν είμαι υπεύθυνος για το πώς οι άνθρωποι ερμηνεύουν τα πράγματα… Η γλώσσα εξελίσσεται. Τα σύμβολα εξελίσσονται», είπε χαρακτηριστικά.

«Εντάξει, ωραία», απάντησε ο Φίντσερ δείχνοντας σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Guardian» ελαφρώς εκνευρισμένος όταν ο ίδιος επέμεινε ότι το «Fight Club» έχει γίνει σημείο αναφοράς για την ακροδεξιά.

«Είναι μία από τις πολλές θεμέλιες λίθους στη λεξικογραφία τους», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

«Δεν το φτιάξαμε γι’ αυτούς, αλλά οι άνθρωποι θα δουν αυτό που θα δουν σε έναν πίνακα του Νόρμαν Ρόκγουελ ή στη Γκερνίκα [του Πικάσο]», υπογράμμισε και επανέλαβε ότι δεν είναι υπεύθυνος για το πώς οι άνθρωποι ερμηνεύουν το έργο του και πως δεν μπορεί να κάνει κάτι αν κάποιος δεν καταλαβαίνει ότι ο Τάιλερ Ντάρντεν είναι ένας χαρακτήρας με αρνητική επιρροή.

«Μου είναι αδύνατο να φανταστώ ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι ο Τάιλερ Ντάρντεν (Μπραντ Πιτ) είναι μια αρνητική επιρροή. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω και δεν ξέρω πώς να τους βοηθήσω», είπε ακόμα ο Φίντσερ.

Στο «Fight Club» πρωταγωνιστεί ο Έντουαρντ Νόρτον ως ένας κακομοίρης, υπάλληλος γραφείου ο οποίος πάσχει από αϋπνίες και γίνεται φίλος με έναν αρρενωπό πωλητή σαπουνιών (Μπραντ Πιτ). Οι δυο τους ξεκινούν μια ομάδα αντρικών αγώνων.

Στη συνέχεια, ο Τάιλερ Ντάρντεν (Μπραντ Πιτ) σχεδιάζει μια επίθεση στις εταιρείες καταναλωτικών πιστώσεων, καθώς το fight club εξελίσσεται σε μια αυτοσχέδια εγχώρια τρομοκρατική ομάδα. Η ταινία ήταν μια αποτυχία στα ταμεία κατά την κυκλοφορία της το 1999, αλλά αναδείχθηκε σε κλασική καλτ στα χρόνια που ακολούθησαν.

David Fincher responds to #FightClub becoming a touchstone for incels and the far right: «I’m not responsible for how people interpret things.»

“It’s impossible for me to imagine that people don’t understand that Tyler Durden is a negative influence. People who can’t understand… pic.twitter.com/eKAimRV05z

— Variety (@Variety) October 30, 2023