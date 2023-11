Η Μελόνι «την πάτησε» από Ρώσους φαρσέρ – Τη ρώτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Θύμα Ρώσων φαρσέρ έπεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, όπως παραδέχτηκε, σήμερα, το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης.

Η φάρσα στήθηκε στις 18 του περασμένου Σεπτεμβρίου από Ρώσους κωμικούς, ένας εκ των οποίων υποδύθηκε τον Αφρικανό ηγέτη και ζήτησε την γνώμη της Μελόνι για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για το μεταναστευτικό.

Οι Ρώσοι κωμικοί Vovan και Lexus, που, όπως αναφέρει το Reuters έχουν ξεγελάσει και άλλους πολιτικούς και διασημότητες, δημοσίευσαν ένα 13λεπτο ηχητικό από την επικοινωνία τους με τη Μελόνι.

Our Prank with Italian Prime Minister Georgia Meloni:https://t.co/5kvfMAYbmt

In a conversation with an allegedly African politician, Georgia frankly confessed for all her European colleagues: everyone is already tired of Ukraine!

Meloni says that Ukraine’s counteroffensive is…

— Пранкер Вован (@evilprank) November 1, 2023