Ισραήλ: Επιθέσεις του στρατού σε περιοχές «ασφαλείς» για τους αμάχους

Από τότε που ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε την πρώτη εντολή εκκένωσης της βόρειας Γάζας, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι μετακινήθηκαν προς το νότιο τμήμα της.

Όμως ο Νότος συνεχίζει να δέχεται ισραηλινούς βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα ο ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις αρωγής να προειδοποιούν ότι πουθενά στη Γάζα δεν είναι ασφαλές για τους αμάχους.

Τις ημέρες μετά την έκδοση των προειδοποιήσεων από τον IDF, τρεις βομβαρδισμοί έγιναν εντός ή κοντά στις «ασφαλείς» περιοχές, σύμφωνα με το BBC Verify, το οποίο ανέλυσε τα χτυπήματα σε συνδυασμό με τις οδηγίες εκκένωσης που συνοδεύονταν από χάρτες με βέλη που έδειχναν καθορισμένες περιοχές.

Οι IDF έχουν δηλώσει ότι επικοινωνούν με τους κατοίκους της Γάζας με ρίψεις φυλλαδίων, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα αραβικά και προειδοποιήσεις μέσω πολιτικών και διεθνών οργανισμών.

«Εγκαταλείψτε προς Χαν Γιουνίς»

Το πρωί της 8ης Οκτωβρίου, εκπρόσωπος των IDF είχε αναρτήσει μια προειδοποίηση στο X (πρώην Twitter) στα αραβικά, δίνοντας οδηγίες στους κατοίκους περιοχών της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν αλλού για την ασφάλειά τους.

Ενώ οι ζώνες εκκένωσης συχνά ήταν οριοθετημένες με σαφήνεια, οι προορισμοί προς τους οποίους οι κάτοικοι κλήθηκαν να κατευθυνθούν ήταν συχνά ασαφείς.

Στην προκειμένη περίπτωση, όσοι ζουν στις γειτονιές Abasan al-Kabira και Abasan al-Saghira, λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του κεντρικού Χαν Γιουνίς, ενημερώθηκαν στο tweet της 8ης Οκτωβρίου να πάνε στο «κέντρο του Χαν Γιουνίς».

Ο χάρτης που περιλαμβάνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε επισημαίνει τις τρέχουσες κατοικίες τους και φέρει ένα βέλος που δείχνει απλώς προς την κατεύθυνση του Χαν Γιουνίς.

Δύο ημέρες μετά, στις 10 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας τα μαχητικά τους αεροσκάφη έπληξαν περισσότερους από 200 στόχους στο Ριμάλ στα βόρεια και στο Χαν Γιουνίς στα νότια.

Οι αναλυτές του BBC εξέτασαν, μέσω αντίστροφης αναζήτησης, φωτογραφίες που δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και ανθρώπους να ψάχνουν τα απομεινάρια, ενώ επιβεβαίωσαν ότι η τοποθεσία είναι ίδια με αυτή που φαίνεται στο αντίστοιχο βίντεο. Υπάρχει η ίδια πινακίδα φαρμακείου.

Αν και το BBC δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπήρχαν στη συνέχεια διαφορετικές οδηγίες, δεν έχει βρει κανένα αποδεικτικό στοιχείο γι’ αυτό.

«Πηγαίνετε στο καταφύγιο στο κέντρο της Ράφα»

Την επόμενη ημέρα υπήρξε κι άλλο χτύπημα, νοτιότερα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Αυτό το χτύπημα της 11ης Οκτωβρίου έπληξε την πλατεία Nejmeh στο κέντρο της Ράφα. Το BBC ανέλυσε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει την καταστροφή μετά το χτύπημα και αναγνώρισε το σχήμα των κτιρίων ως αυτό της πλατείας Nejmeh.

Η προειδοποίηση της 8ης Οκτωβρίου περιείχε επίσης οδηγία προς τους κατοίκους της Ράφα, να πάνε αμέσως στο καταφύγιο στο κέντρο της πόλης για την «ασφάλειά» τους. Ο χάρτης στο βίντεο περιέχει ένα βέλος που κατευθύνει τους κατοίκους προς τα εκεί.

Το BBC ανέλυσε όλες τις προειδοποιητικές αναρτήσεις των IDF στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα αραβικά κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν μπόρεσε να βρει αποδείξεις για μεταγενέστερες διαφορετικές οδηγίες.

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we’ve urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023