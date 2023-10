Ερντογάν: Επίδειξη δύναμης με φαραωνική φιέστα για τα 100 χρόνια της Τουρκίας – Έβγαλε 100 πλοία στον Βόσπορο

Με μία φαραωνική φιέστα που περιλάμβανε μεταξύ άλλων νηοπομπή 100 πολεμικών πλοίων στον Βόσπορο αλλά και ακροβατικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, την οποία οργάνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Μάλιστα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκτός από τον συμβολισμό για τα 100 χρόνια, έστειλε και μήνυμα ισχύος καθώς όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η χώρα πλέον βαδίζει πιο δυνατή.

«Βαδίζουμε στα 100 χρόνια της Δημοκρατίας μας πολύ πιο δυνατοί, πιο ακμαίοι και με περισσότερο κύρος και με θαυμάσια έργα και υπηρεσίες, καθένα από τα οποία αποτελεί μνημείο υπερηφάνειας για το έθνος μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ, την οποία συνοδεύει με μία σειρά από φωτογραφίες με έργα υποδομών, αλλά και επιτεύγματα της κυβέρνησής του στον αμυντικό τομέρα.

Μεταξύ άλλων οι εορτασμοί για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση της τουρκικής Δημοκρατίας, περιλάμβαναν τη μεγαλύτερη παρέλαση του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας, καθώς 100 πλοία βγήκαν στον Βόσπορο, αλλά και παρέλαση με 100 αυτοκίνητα τουρκικής κατασκευής TOGG.

100 years ago, the occupation navy and British warships were in the Bosphorus, in front of Dolmabahçe palace in Istanbul.

Türkiye; 🇹🇷

100 years later, with 100 ships, with its magnificent navy,In the same place, on the Türkiye 🇹🇷 gave a very serious message to the world:… pic.twitter.com/vfiYCMamve

