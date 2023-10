Υπουργείο Εξωτερικών: Συγχαρητήριο μήνυμα στην Τουρκία για την Ημέρα Δημοκρατίας

Ευχετήριο μήνυμα για την επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας έστειλε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στον λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας με την ευκαιρία της εορτής της Ημέρας Δημοκρατίας τους», αναφέρει η ανάρτηση του ΥΠΕΞ.

We extend our congratulations to the people & the Government of #Türkiye on the occasion of their #RepublicDay pic.twitter.com/dP2KtroYRv

