Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ (vid)

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ ανταμείφθηκε με το μεγαλύτερο ατομικό βραβείο που μπορεί να λάβει ένας τερματοφύλακας.

Συγκεκριμένα ο κίπερ της Άστον Βίλα ο οποίος συνέλαβε στα μέγιστα στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Εθνική Αργεντινής βραβεύτηκε με το τρόπαιο «Λεβ Γιασίν», δηλαδή του κορυφαίου τερματοφύλακα στο 2023 στην εκδήλωση που διοργανώνει το «France Football» κάθε χρόνο.

Ο Μαρτίνεζ βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους όπως ο Γιασίν Μπόνου αλλά τελικά αυτός ήταν που ανέβηκε στην πρώτη θέση.

Υπενθυμίζεται πως χάρη στις σπουδαίες αποκρούσεις του η Αργεντινή κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ολλανδίας για τα ημιτελικά, ενώ στον τελικό επέμβη σε τετ α τετ κόντρα στον Μουανί που έστειλε το ματς στην παράταση και στη συνέχεια την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου.

Ο 31χρονος παρέλαβε το βραβείο από τον πατέρα του και μάλιστα δήλωσε πως: «Από μικρό με πήγαινε στα γήπεδα. Χωρίς τη βοήθεια των συμπαικτών μου, τίποτα δεν θα γινόταν. Πάντα είναι ωραίο να κερδίζεις με την ομάδα, την οικογένεια, το μεγαλύτερο βραβείο το έχω κερδίσει.

Νιώθω υπερήφανος που είμαι εδώ με την ομάδα μου, βλέπω και άλλους γκολκίπερ που θαυμάζω όπως για παράδειγμα ο Έντερσον».

What a surprise! Emiliano’s father is with him on stage! #ballondor pic.twitter.com/4660HiROlp

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023