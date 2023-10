Τα τελευταία μηνύματα του Μάθιου Πέρι – «Είσαι πολύ όμορφη»

Ήταν λίγες ημέρες πριν από τον ξαφνικό θάνατό του που ο Μάθιου Πέρι αντάλλαξε μηνύματα με την ηθοποιό Ione Skye και συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία που έκανε το ντεμπούτο του «A Night in the Life of Jimmy Reardon» πίσω στο 1988.

Η Ione Skye δημοσιοποίησε τα τελευταία προσωπικά μηνύματα που αντάλλαξε με τον λαμπερό ηθοποιό Μάθιου Πέρι λίγες ημέρες ημέρες πριν από τον ξαφνικό χαμό του.

Ο πρωταγωνιστής από τα Φιλαράκια, ο οποίος πέθανε ξαφνικά στα 54 του χρόνια, επικοινώνησε με την Αμερικανοβρετανίδα ηθοποιό Ione Skye στις 15 Οκτωβρίου. Είχαν περάσει πάνω από τρεις δεκαετίες από τότε που το ζευγάρι πρωταγωνίστησε μαζί στην πρώτη ταινία του Μάθιου Πέρι.

Η 53χρονη ηθοποιός μοιράστηκε τα προσωπικά τους μηνύματα στο Instagram, συνοδεύοντάς τα με μια παλιά κοινή τους φωτογραφία από τα γυρίσματα.

«Πόσο όμορφη είσαι»

«Γεια! Ελπίζω να είναι όλα καλά. Έκανα διαλογισμό (κάνω διαλογισμό τώρα) και άρχισε να παίζει το «In You Eyes. Αμέσως σκέφτηκα εσένα και πόσο όμορφη είσαι» της έγραψε ο Μάθιου Πέρι.

«Ω, το αγαπώ κι εγώ» του απάντησε η Ione Skye με τον Μάθιου Πέρι να της στέλνει «ελπίζω να είσαι υγιής και ευτυχισμένη». Η συζήτηση συνεχίστηκε με την ηθοποιό να του απαντά ναι και στα δύο. «Χαίρομαι που σε ακούω. Έχω μόνο ωραίες αναμνήσεις μαζί σου», συνέχισε η ηθοποιός.

«Κι εγώ το ίδιο. Εκείνο το απόγευμα, καθόμουν απλά στο διαμέρισμά μου και να ‘σαι!» της απάντησε ο Μάθιου Πέρι.

Δημοσιεύοντας στιγμιότυπα της συνομιλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ione Skye, που είναι παντρεμένη με τον Αυστραλό μουσικό Ben Lee έγραψε στην ανάρτησή της πως αντάλλαξαν τα τελευταία μηνύματα πριν από μια εβδομάδα. «Είμαι πολύ πολύ λυπημένη. Αγαπούσα αυτόν τον τύπο» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε αναίσθητος στο τζακούζι του γύρω στις τέσσερις το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ νωρίτερα έπαιζε pickleball. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τον βρήκε ο βοηθός του και κάλεσε τις αρχές. Η επίσημη αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.