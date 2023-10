Ισπανία: Δούκας θέλει να δώσει στην κόρη του 25 ονόματα – Τι του απάντησε το ληξιαρχείο

Εμπόδια συνάντησε ο Ισπανός δούκας Fernando Fitz-James Stuart όταν ζήτησε να εγγράψει στο ληξιαρχείο την κόρη του που βάφτισε στις 7 Οκτωβρίου καθώς οι αρμόδιοι του εξήγησαν ότι δεν μπορεί να καταχωρηθούν τα συνολικά 25 ονόματα του μικρού κοριτσιού.

Στην τελετή που έγινε στη Σεβίλλη η δεύτερη κόρη του Ισπανού Δούκα πήρε τα ονόματα Sofia Fernanda Dolores Cayetana Teresa Angela de la Cruz Micaela del Santisimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santisima Trinidad y de Todos Los Santos.

«Στην καταχώρηση στο ληξιαρχείο το όνομα δεν μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα σύνθετο ή δύο απλά» εξήγησαν οι αρμόδιες αρχές σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Spanish Duke Fernando Fitz-James Stuart wants to name his daughter: Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de Todos Los Santos.

READ MORE: https://t.co/LTtm8oqIDV pic.twitter.com/1x5Zu3g6iP

— The Project (@theprojecttv) October 27, 2023