Βολιβία: Χιλιάδες σχολεία κλειστά λόγω των δασικών πυρκαγιών

Δεκάδες χιλιάδες μαθητές στερούνται προσωρινά το σχολείο στη Βολιβία, εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν γιγαντιαίες δασικές πυρκαγιές οι οποίες μαίνονται για μέρες στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι αρχές.

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή χθες να ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων έως την Παρασκευή στις περισσότερες πόλεις τεσσάρων από τις εννέα νομαρχίες της Βολιβίας.

Ο υπουργός Παιδείας, Έντγκαρ Πάρι, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι το μέτρο αφορά «3.650 εκπαιδευτικές μονάδες», δηλαδή το 15% των σχολικών ιδρυμάτων της χώρας. Δεν διευκρίνισε πόσοι μαθητές θα χάσουν μαθήματα.

Το μέτρο ενδέχεται να παραταθεί την επόμενη εβδομάδα.

Update on #AmazonFires: Man-made #fires are still raging in Bolivia’s #forests, threatening the continent’s primary #catscape where up to 8 species of wild cat co-exist, including #jaguar and #puma. Donate: https://t.co/0cXD8Sstn4 #conservation #wildcats #firefighters pic.twitter.com/F7RBgoi43b

— Panthera (@PantheraCats) September 27, 2019