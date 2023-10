Lady Gaga και U2 «έγιναν ένα» στο Sphere του Λας Βέγκας

Οι U2 βρήκαν τη «μουσική» παρτενέρ που έψαχναν για ντουέτο το βράδυ της Τετάρτης στο Sphere στο Λας Βέγκας, καθώς η Lady Gaga ενώθηκε με το συγκρότημα λέγοντας ντουέτο ένα από τα τραγούδια της, το «Shallow», και δύο δικά τους, το «All I Want Is You» και το «I Still Haven’t Found What I’m Looking For».

Ο Bono, σύστησε ένθερμα τη Lady Gaga στο κοινό τους, περιγράφοντας την ως «την πιο τολμηρή, ζωηρή γυναίκα σε οποιοδήποτε δωμάτιο έχει βρεθεί ποτέ».

Αλλά ο εκθειασμός της θεϊκότητας της, από τον Bono, δε σταμάτησε εκεί. «Take it to the Elvis chapel!», κραύγαζε ο Bono ενώ «κατέρρεε» εξτασιασμένος στο κομμάτι «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» – λέγοντας επιπλέον στη «ντουέτο σύντροφο» του: «Είσαι η Εστιάδα Παρθένα του Λας Βέγκας!». (Οι Εστιάδες Παρθένες ήταν, στην Αρχαία Ρώμη, οι ιέρειες της Βέστας, οι θεές της οικογενειακής εστίας, εν ολίγοις η θεά Εστία του αρχαιοελληνικού κόσμου στη ρωμαϊκή λατρεία).

H Lady Gaga «ροκάρει»

Η κοινή τους ερμηνεία στο «All I Want Is You» μεταπήδησε χωρίς διακοπή στο «Shallow» με τον Bono, τον τραγουδιστή να μπαίνει σιγά σιγά στο κομμάτι, με σκοπό να δείξει στην Gaga ότι ήθελε να παραμείνει στη σκηνή για το κομμάτι, υπονοώντας ότι το συγκρότημα μπορεί να το συμπεριέλαβε στα on stage κομμάτια του ως έκπληξη. Όπως και να έχει, εκείνη ήταν κάτι παραπάνω από έτοιμη γι’ αυτό.

Η Gaga επέστρεψε σε μια περιοχή που αποτελούσε μέχρι πρότινος το δικό της «πεδίο δράσης» στη Νεβάδα. Νωρίτερα αυτό το μήνα, στις 5 Οκτωβρίου, ολοκλήρωσε το θεατράλε show της, «Jazz & Piano» στο Dolby Live στο Park MGM.

Η guest εμφάνιση της Gaga στο Sphere δεν αποτελεί τη πρώτη φορά που βρέθηκε στη σκηνή με τους U2

Από τότε που «έφυγε» από το Λας Βέγκας, η Gaga κάνει τη δική της «άτυπη περιοδεία» αυτή τη στιγμή μαζί με τα πιο δημοφιλή ροκ συγκροτήματα του κόσμου. Στις 19 Οκτωβρίου βρισκόταν στην άλλη άκρη της χώρας, μαζί με τους Rolling Stones για μια από κοινού εκτέλεση του «Sweet Sounds of Heaven», του τραγουδιού που έχουν βγάλει μαζί με τον Mick Jagger στο νέο άλμπουμ του συγκροτήματος «Hackney Diamonds». Αυτό το ντουέτο έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας απρόσμενης εμφάνισης στο κλαμπ Racket στο Τσέλσι, χωρητικότητας μόνο πεντακοσίων ατόμων.

Lady Gaga e gli U2 cantano «All I Want Is You» alla Sphere Arena di Las Vegas.

pic.twitter.com/r2b90sEQZ1 — 𝕃𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕄𝕠𝕟𝕤𝕥𝕖𝕣𝕤 🇮🇹 (@LMonstersITA) October 26, 2023

Η guest εμφάνιση της Gaga στο Sphere δεν αποτελεί τη πρώτη φορά που βρέθηκε στη σκηνή με τους U2. Το 2015 ερμήνευσε το «Ordinary Love» με τον Bono και την κομπανία του σε μια συναυλία στο Madison Square Garden.

*Με πληροφορίες από Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: REUTERS/Henry Nicholls