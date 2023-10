«Στάση» στην Αθήνα έκαναν τα ευρωπαϊκά επιτόκια – Τι αποφάσισε η ΕΚΤ

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως ήταν ευρέως αναμενόμενο, με το επιτόκιο καταθέσεων να παραμένει στο 4%.

Οι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών της ζώνης του ευρώ και τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ συνεδρίασαν στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος και αποφάσισαν να βάλουν «φρένο» στην πιο επιθετική σειρά αύξησης των επιτοκίων στην ιστορία της.

Αντιδρώντας στη διψήφια αύξηση του κόστους ζωής των Ευρωπαίων, τη μεγαλύτερη εδώ και μια γενιά, η ΕΚΤ αύξησε το κόστος δανεισμού σε 10 διαδοχικές συνεδριάσεις, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο καταθέσεων από το ιστορικό χαμηλό του μείον 0,5% στο υψηλό ρεκόρ του 4%.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ συνεδριάζει δια ζώσης στην έδρα της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη ή εξ’ αποστάσεως, ενώ μία φορά τον χρόνο η συνεδρίαση φιλοξενείται από μία εθνική κεντρική τράπεζα.

