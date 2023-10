Λίβανος: Ο στρατός κατηγορεί το Ισραήλ ότι σκότωσε μέλος ομάδας δημοσιογράφων

Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε τη νύχτα της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή αυτόν του Ισραήλ ότι σκότωσε μέλος «ομάδας δημοσιογράφων» που κάλυπτε τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας ανάμεσα στον δεύτερο και τη Χεζμπολάχ και παλαιστινιακές οργανώσεις (στη φωτογραφία από Islamic Resistance via Reuters, επάνω, πυρά εξαπολύονται στα σύνορα Λιβάνου – Ισραήλ).

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σύμμαχος της Χαμάς, όπως και μέλη διαφόρων παλαιστινιακών οργανώσεων, ανταλλάσσουν καθημερινά πυρά στα σύνορα με τον ισραηλινό στρατό αφότου η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου την επίθεσή της στην ισραηλινή επικράτεια, έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου με χιλιάδες νεκρούς.

Χθες, «ομάδα επτά δημοσιογράφων που κάλυπτε τις εξελίξεις (…) κοντά στην τοποθεσία αλ Αμπάντ του ισραηλινού εχθρού και τη (λιβανέζικη) πόλη Χούλα έγινε στόχος πολυβόλων» του ισραηλινού στρατού με αποτέλεσμα «να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστεί άλλος ένας», ανέφερε ο στρατός του Λιβάνου μέσω Facebook.

Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανέφερε επίσης νωρίτερα πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν άμαχοι έγιναν στόχων διασυνοριακών πυρών.

Η UNIFIL, η οποία φυλάσσει ουδέτερη ζώνη στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, τόνισε μέσω X ότι ο λιβανέζικος στρατός τής ζήτησε να βοηθήσει προκειμένου να σωθούν «επτά άνθρωποι αποκλεισμένοι κοντά» στα σύνορα, κατά τη διάρκεια «ανταλλαγής πυρών μεγάλης έκτασης». Εκπρόσωπος της δύναμης επιβεβαίωσε αργότερα πως επρόκειτο για αμάχους.

«Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του (…) και οι άλλοι διασώθηκαν», συμπλήρωσε η δύναμη των κυανόκρανων, διευκρινίζοντας πως ζήτησε από τις ισραηλινές δυνάμεις να παύσουν πυρ για «να διευκολύνουν την επιχείρηση διάσωσης».

This evening, the Lebanese Armed Forces requested UNIFIL's assistance for seven individuals stranded near the Blue Line, close to Sheikh Abad's tomb, during a significant exchange of fire across the Blue Line.

