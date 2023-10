Ήταν το «Everytime» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τον Τζάστιν Τιμπερλέικ;

Μετά τις εκρηκτικές αποκαλύψεις στην αυτοβιογραφία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς «The Woman in Me», οι θαυμαστές της δεν άργησαν να συνδέσουν την μπαλάντα της «Everytime» με τον Τζάστιν Τιμπερλέικ και την έκτρωση που έκανε.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται με όλο τον κόσμο την τραυματική εμπειρία που βίωσε σε πολύ τρυφερή ηλικία. Αποκάλυψε το πλέον οδυνηρό μυστικό που έκρυβε από τη μετεφηβική της ηλικία και την πρώτη νεότητά της. Το κρατούσε κρυφό τουλάχιστον για είκοσι χρόνια.

Στα 41 της χρόνια, βρήκε τη δύναμη να πει δημοσίως πως όταν έβγαινε με τον Τζάστιν Τιμπερλέικ, είχε μείνει έγκυος και έκανε άμβλωση.

Όπως γράφει συγκεκριμένα η διάσημη τραγουδίστρια στο βιβλίο της, «Ο Τζάστιν δεν ήταν σίγουρα χαρούμενος με την εγκυμοσύνη. Αυτός είπε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να αποκτήσουμε μωρό, καθώς ήμασταν πολύ νέοι».

Αμέσως μετά από αυτή την αποκάλυψη ήταν πολλοί εκείνοι οι θαυμαστές της που έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στο τραγούδι «Everytime», θεωρώντας πως οι στίχοι μιλούσαν για αυτή τη δοκιμασία που πέρασε ενώ έβγαινε με τον Τζάστιν Τιμπερλέικ.

Οι θεωρίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, είναι πέρα για πέρα λανθασμένες, με τη στιχουργό Ανέτ Αρτάνι να αποκαλύπτει στο TMZ τι πραγματικά ισχύει. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν τραγουδά για την εγκυμοσύνη της από τον Τζάστιν Τιμπερλέικ.

Για χρόνια ήταν πολλοί εκείνοι που υπέθεταν πως η μπαλάντα ήταν για τον χωρισμό της Μπρίτνεϊ Σπίαρς από τον Τζάστιν Τιμπερλέικ

Η Ανέτ Αρτάνι συνεργάστηκε με την τραγουδίστρια της ποπ στο τραγούδι «Everytime», με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να βοηθά στους στίχους. Όπως αποκαλύπτει η Ανέτ Αρτάνι το τραγούδι αφορούσε τους χωρισμούς τους και κυρίως τον δικό της.

Το τραγούδι χωρισμού για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η Ανέτ Αρτάνι σημειώνει πως όταν έγραφε τους στίχους προερχόταν από έναν πολύ πρόσφατο χωρισμό και το τραγούδι αφορά κυρίως τον χωρισμό της και όχι το αγέννητο παιδί της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όπως άρχισε να γράφεται στα social media τις τελευταίες ώρες.

Την περίοδο του «Everytime» η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε χωρίσει 9 μήνες από τον Τζάστιν Τιμπερλέικ και το τραγούδι κυκλοφόρησε αφού ο Τζάστιν Τιμπερλέικ έβγαλε το «Cry Me a River». Η Μπρίτνεϊ όμως τότε, όπως επισημαίνει η Ανέτ Αρτάνι, δεν είχε αναφέρει ποτέ κατά τη διάρκεια της συγγραφής το γεγονός πως είχε κάνει έκτρωση στο παιδί τους.

Οι δύο γυναίκες κάθονταν μαζί στο πιάνο, δούλευαν πάνω στο τραγούδι και μοιράζονταν τον πόνο τους. Ο στίχος που έκανε τους θαυμαστές της να πιστεύουν ότι αναφερόταν κρυφά στην έκτρωση που έκανε ήταν το «I guess I need you, baby» και τα πλάνα του video clip που τη δείχνουν να στέκεται στο δωμάτιο ενώ μια γυναίκα αγκάλιαζε για πρώτη φορά το μωράκι της.

Η Ανέτ Αρτάνι, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως ο στίχος προέκυψε από τις δικές της εμπειρίες με τη σχέση της και δεν είχε καμία σχέση με το αγέννητο μωρό της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Όσον αφορά το ρεφρέν του τραγουδιού, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν εκείνη που σκέφτηκε τη λέξη «haunting» στους στίχους «And every time I see you in my dreams I see your face, you’re haunting me. I guess I need you, baby».

Η Ανέτ Αρτάνι ωστόσο αφήνει κάπως ανοιχτή την πόρτα στις θεωρίες των θαυμαστών της, καθώς δεν συμμετείχε στο μουσικό βίντεο ή στις εικόνες μια γυναίκας που γεννάει και πως αυτό ήταν όλο της Μπρίτντεϊ, οπότε είναι πιθανό να σχετίζεται με την απόφαση που πήραν με τον Τζάστιν Τιμπερλέικ να τερματίσει την εγκυμοσύνη της.

Ξεπέρασε το νέο τραγούδι των NCYNC

Οι θαυμαστές της ποπ τραγουδίστριας που ανέτρεξαν στο «Everytime» του 2003 ήταν τόσοι πολλοί που το τραγούδι «Everytime» ξεπέρασε στα charts την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού των NSYNC «Better Place». Ένα τραγούδι με το οποίο επέστρεψαν οι NSYNC μετά από 20 χρόνια.