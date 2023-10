Λωρίδα της Γάζας, ένα «πεδίο βολής φτηνό»

Σκηνή πρώτη: ο Ισραηλινός πρώην διαπραγματευτής Ντάνιελ Λέβι, νυν πρόεδρος της φιλοειρηνικής ΜΚΟ US/Middle East Project, συζητά -προσκεκλημένος ων- στο BBC την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τα αντίποινα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί θα έλεγαν: λοιπόν, κοιτάξτε, υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας. Στοχεύουμε θέσεις της Χαμάς στη Γάζα. Προσπαθούμε να βάλουμε τέλος μια για πάντα σε μια οργάνωση που θεωρούμε τρομοκρατική», ανέφερε η δημοσιογράφος.

«Πραγματικά το λέτε σοβαρά αυτό;», εξεμάνη ο Λέβι.

«Πιστεύετε ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε πληθυσμούς που στερούνται των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, τελειώνουν μια για πάντα με μια στρατιωτική εκστρατεία;».

«Συμβαίνει αυτό στην ιστορία;», διερωτήθηκε.

«Μπορεί κάποιος αξιόπιστα να μου πει ότι, όταν η ηγεσία μιας χώρας λέει “κόβουμε τα τρόφιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, όλες τις προμήθειες σε έναν ολόκληρο άμαχο πληθυσμό”, στοχεύει μαχητές;».

«Λυπάμαι, αλλά αυτού του είδους τα ψέματα δεν μπορούν να περάσουν», υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρώην διαπραγματευτής. «Και όταν λες στον εαυτό σου ψέματα, αυτό οδηγεί σε λάθος πολιτική»…

— Saul Staniforth (@SaulStaniforth) October 11, 2023