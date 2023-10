Πόλεμος στο Ισραήλ: Σκύλος αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της οικογένειάς του που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα πλάνα από το εσωτερικό σπιτιού οικογένειας στο κιμπούτς Κφαρ Αζά στο Ισραήλ, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο των βίαιων επιθέσεων της Χαμάς.

Οι εικόνες που αποτυπώνονται στο βίντεο θυμίζουν σκηνές ακραίας βίας που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μονάχα στις ταινίες.

Αίματα σε διαδρόμους και τοίχους, σημάδια από σφαίρες και σπασμένα αντικείμενα μαρτυρούν τα όσα βίωσαν τα μέλη της άτυχης οικογένειας στα χέρια των μαχητών της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Αυτό που συνέβη εδώ είναι ανείπωτο»

Αυτό που ραγίζει ακόμη περισσότερο τις καρδιές είναι η θέα ενός σκύλου επάνω σε παιδικό κρεβάτι, που εικάζεται ότι ανήκε στα θύματα, και αρνείται να εγκαταλείψει το βομβαρδισμένο τοπίο, πιθανώς γιατί ακόμη περιμένει την επιστροφή των ανθρώπων του.

Δείτε το βίντεο:

This is the home of an entire family in Kfar Aza slaughtered by Hamas terrorists. The family dog refuses to leave the bed where the family’s children used to sleep before they were butchered. pic.twitter.com/XyikzjzLOd — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 14, 2023

«Ένα από τα επίκεντρα των φρικαλεοτήτων»

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η επικεφαλής του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, μετέβησαν την Παρασκευή (13/10) στο Κφαρ Αζά, κάνοντας λόγο για «ανείπωτη φρίκη».

We were in Kfar Azza. One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend. The horror of what happened here is unspeakable. We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2023

«Στο Κφαρ Αζά, τόπο θηριωδίας και δολοφονιών. Οι ενέργειες που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς εδώ, θα γνωρίσουν την παγκόσμια κατακραυγή. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν αντιπροσωπεύουν τις φιλοδοξίες του παλαιστινιακού λαού, αλλά τις εμποδίζουν. Η βαρβαρότητα αυτών δε μπορεί να δικαιολογηθεί» τόνισε από την πλευρά της η Μέτσολα.

In Kfar Azza, at the scene of the atrocity and murder. The unspeakable acts committed by Hamas here will go down in global infamy. Hamas are terrorists. They don’t represent the aspirations of the Palestinian people, they hinder it. Their brutality can never be justified. pic.twitter.com/TDepHzMdLN — Roberta Metsola (@EP_President) October 13, 2023