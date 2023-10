Σοκαριστικός τραυματισμός του Μπάσαμ (vid)

Ένα πολύ άσχημο συμβάν σημάδεψε την αναμέτρηση της Φούλαμ με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για την 8η αγωνιστική της Premier League. Ο αρχηγός των φιλοξενούμενων, Κρις Μπάσαμ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον αστράγαλο.

Στο 23ο λεπτό του ματς, ο Άγγλος σε διεκδίκηση της μπάλας στραβοπάτησε πολύ άσχημα και σωριάστηκε στο έδαφος, σφαδάζοντας από τον πόνο, δείχνοντας να έχει «καταστρέψει» πραγματικά τον αστράγαλό του.

Οι γιατροί της ομάδας έσπευσαν άμεσα να τον βοηθήσουν και μετά από κάποια λεπτά ο Μπάσαμ αποχώρησε με φορείο. Μένει πλέον να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.

Όπως είναι λογικό οι εικόνες με τον τραυματισμό του άτυχου παίκτη κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Προσοχή πολύ σκληρές εικόνες !

🚨WARNING

Horrendous injury for Chris Basham🤕

Get well soon🙏 pic.twitter.com/0e3dTVOxeZ

— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) October 7, 2023