Χιου Τζάκμαν: Γράφει βιβλίο για τη ζωή του με αποκαλύψεις «βόμβα» για το διαζύγιό του

Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του μετά το διαζύγιό του με την επίσης ηθοποιό Ντέμπορρα Λι-Φέρνες, ύστερα από 27 χρόνια. Σύμφωνα με το US Weekly, ο Αυστραλός ηθοποιός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πρώτα στάδια της συγγραφής του βιβλίου του. Όπως τονίστηκε από τη πλευρά του η αυτοβιοβιογραφία του Χιου Τζάκμαν θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες από τη ζωή του και αποκαλύψεις «βόμβα».

«Ο Χιου επιλέγει να γράψει αυτό το βιβλίο τώρα γιατί επιτέλους είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με το διαζύγιο» δήλωσε συνεργάτης του και πρόσθεσε: «Θα μιλήσει για τη ζωή του και θα ανοιχτεί όσο ποτέ άλλοτε».

Η Αυστραλή ηθοποιός και παραγωγός Ντέμπορα-Λι Φαρνές εμφανίστηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή για πρώτη φορά μετά την είδηση του χωρισμού της από τον Χιου Τζάκμαν. Σύμφωνα με τη Daily Mail το ραδιοφωνικό δίδυμο Κάιλ Σάντιλαντς και Τζάκι «Ο» Χέντερσον κάλεσε κατά λάθος την ηθοποιό ζωντανά στον αέρα της εκπομπής του «The Kyle & Jackie O Show».

Όταν εκείνη απάντησε στην κλήση τους εκείνοι σοκαρισμένοι είπαν: «Βασικά σε καλέσαμε κατά λάθος, είναι γελοίο. Δεν είχαμε σκοπό να σε καλέσουμε πραγματικά. Αλλά τώρα που είσαι εδώ, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Σε αγαπάμε, ελπίζουμε να είσαι καλά». H ηθοποιός δεν έδειξε να ενοχλείται από το απρόσμενο τηλεφώνημα. «Απλά αισθάνομαι ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν θέλω να εμπλακώ σε τίποτα. Αλλά σε αγαπάμε και μας τηλεφωνείς όταν θέλεις να μιλήσουμε» συνέχισε ο Σάντιλαντς. «Σας ευχαριστώ, παιδιά. Πραγματικά, το εκτιμώ πολύ» απάντησε η Ντέμπορα-Λι Φαρνές πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Ο Χιου Τζάκμαν και η Ντέμπορα Λι Φερνές παντρεύτηκαν στις 11 Απριλίου του 1996 και υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 23χρονο Όσκαρ και την 18χρονη Άβα.

Γνωρίστηκαν το 1995, στα γυρίσματα της αυστραλιανής σειράς «Corelli» στην οποία έπαιζαν και γρήγορα ερωτεύτηκαν. Η Ντέμπορα Λι Φέρνες ήταν ήδη γνωστή ηθοποιός και ο Χιου Τζάκμαν έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο, μετά τη σχολή υποκριτικής. Παντρεύτηκαν μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.

I love you @Deborra_lee. Today is our 27th wedding anniversary. 27 YEARS! I love you so much and together we have created a beautiful family. And life. Your laughter, your spirit, generosity, humor, cheekiness, courage, loyalty is an incredible gift to me. I love you with all my… pic.twitter.com/EnPaM8eQSf

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) April 11, 2023